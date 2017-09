Champions, CR7 show: 3-1 Real a Dortmund. City ok contro lo Shakhtar

Nella seconda giornata dei gironi di Champions League il Manchester City di Guardiola nel gruppo F (lo stesso del Napoli) batte 2-0 lo Shakhtar e vola al primo posto a punteggio pieno. Nel gruppo E il Sivigllia travolge 3-0 il Maribor mentre termina 1-1 Spartak Mosca-Liverpool. A sorpresa nel gruppo G il Monaco cade 3-0 in casa con il Porto. Con lo stesso punteggio il Besiktas liquida il Lipsia. Nel gruppo H infine il Real Madrid espugna Dortmund 3-1 e il Tottenham passa 3-0 sul campo dell'Apoel Nicosia.



GRUPPO E SIVIGLIA-MARIBOR 3-0

Fin dall'avvio i biancorossi prendono in mano le redini del match: Ben Yedder spreca da ottima posizione favorendo l'intervento di Handanovic. Il numero 9 si fa perdonare al 27': Correa salta gli avversari come birilli e regala al compagno un pallone soltanto da spingere in rete. Al 38' il centravanti firma la sua personale doppietta grazie a un preciso tiro che si infila all'angolino, capitalizzando al meglio il passaggio di Vazquez. La gara di fatto termina qui: gli sloveni non hanno davvero mai la possibilità di fare male e i Rojiblancos controllano senza difficoltà. Ben Yedder completa la sua serata di gloria realizzando su rigore il gol del 3-0 all'83'.



SPARTAK MOSCA-LIVERPOOL 1-1

I Reds dominano e creano diverse occasioni (Rebrov è super su Firmino) e tuttavia a passare, al primo vero tiro nello specchio, è la squadra di Carrera: Fernando su punizione sorprende un colpevole Karius. L 1-0 dura soltanto 8': Coutinho infila Rebrov dopo una rapida triangolazione con Mané. Il brasiliano ci riprova a inizio ripresa su punizione ma questa volta l'estremo difensore è attento. Il portiere deve poi lasciare il campo per un brutto infortunio al ginocchio destro a causa di uno scontro con Salah. Il Liverpool nel finale (8 minuti di recupero) cerca invano il sorpasso.

GRUPPO F MANCHESTER CITY-SHAKHTAR DONETSK 2-0

Come era prevedibile la squadra di Guardiola va subito all'attacco: Aguero calcia debolmente in area avversaria su invito di De Bruyne. Si tratta per la verità di un lampo perché la formazione di Fonseca si presenta all'Etihad con grande personalità non rintanadosi in difesa ma rispondendo colpo su colpo alle iniziative dei Citizens. Ne viene fuori una partita emozionante e spettacolare con opportunità da una parte e dall'altra in un susseguirsi di ribaltamenti di fronte. Sané è il più intraprendente fra i suoi andando più volte vicino al gol. Gol che De Bruyne manca in maniera clamorosa a tu per tu con Pyatov calciando sul fondo. Al 48' l'olandese cancella il precedente errore sbloccando il match: il suo fantastico destro a giro vale l'1-0. Trovato il vantaggio, il City sembra giocare più 'leggero' schiacciando gli ospiti, incapaci di opporsi come nel primo tempo. Il risultato rimane comunque in bilico per colpa di Aguero: l'attaccante argentino al 72' fallisce un calcio di rigore. Non sbaglia invece una sorta di penalty a porta spalancata Sterling al 90' (passaggio di Bernardo Silva).

GRUPPO G BESIKTAS-LIPSIA 2-0

Ai bianconeri bastano 11' per passare: Tosun sfonda sulla fascia e serve Babel che di sinistro non lascia scampo a Gulacsi. I tedeschi faticano a reagire e al 43' capitolano ancora: Quaresma mette in mezzo un pallone morbido e Talisca di testa sigla il raddoppio. Nella seconda frazione scende in campo un Lipsia completamente trasformato. I Tori mettono alle corde gli avversari: Sente nega la gioia del gol a Sabitzer con un intervento miracoloso. A interrompere il forcing ospite ci pensa un blackout dell'impianto di illuminazione: l'arbitro Karasev è obbligato a sospendere la sfida per alcuni minuti. Alla ripresa nuovi assalti dell'undici di Hasenhüttl ma il Besiktas resiste e porta a casa i 3 punti.



MONACO-PORTO 0-3

I campioni di Francia attaccano a spron battuto costringendo i rivali nella loro metà campo e tuttavia i lusitani, seppur con qualche affanno (Falcao in avvio spreca da posizione favorevole), reggono l'urto. Al 31' a sorpresa gli ospiti gelano il Louis II: Benaglio si supera sulla conclusione di Pereira e sulla ribattuta di Aboubakar prima di arrendersi al secondo tentativo del camerunense. La rete cambia in parte il corso della sfida. I monegaschi vanno all'assalto mostrando però qualche preoccupante crepa difensiva in cui si infila il Porto: Aboubakar al 69' non sbaglia sul servizio di Marega. Layun all'89' arrotonda ulteriormente al termine di un'azione rocambolesca.