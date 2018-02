Champions, Conte e Zidane: i quarti valgon bene una panchina

Il patos, quando sul cerchio di centrocampo trova posto il pallone a stelle, non manca mai, ma questa volta il brivido corre forte soprattutto su certe panchine… La Champions come ultima spiaggia per salvare il posto, la reputazione, l’onore di super tecnici oggi con le spalle al muro come capita più spesso a colleghi meno illustri.

Antonio Conte al Chelsea ha le ore contate, a meno che nello straordinario face to face col Barcellona i suoi Blues non ritrovino la vecchia ispirazione e quella voglia di combattere venuta meno strada facendo sotto il pungolo costante dell’ex ct azzurro. Schiantare il Barça vorrebbe dire per Conte battere il calcio spagnolo due volte visto che sulla sua panchina aleggia proprio l’ombra di un blaugrana doc come Luis Enrique.

Dal Barça al Real il passo è breve. L’epica sfida tra i Blancos e i nuovi Galactique del PSG potrebbe rappresentare per l’orgoglio transalpino, Zinedine Zidane, il canto del cigno della sua fantastica avventura sulla panchina del Real. Florentino Perez ha problemi di digestione quando si tratta di ingoiare rospi e delusioni e quelle in serie buttate giù a fatica fin qui hanno portato Zidane sull’orlo del precipizio. C

ome per Conte c’è però l’ultima chance legata allo scalpo dei parigini. Sbattere fuori Neymar e compagni per Zidane vorrebbe dire rimettere a posto una stagione fin qui quasi disastrosa e chiudere cosi in un cassetto le ambizioni di Guti come traghettatore e quelle di Jurgen Klopp come nuovo mago della panchina madridista.