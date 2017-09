Champions, Collum arbitra Napoli-Feyenoord: un precedente incoraggiante per Sarri

Sarà il fischietto scozzese William Collum ad arbitrare Napoli-Feyenoord, match valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League, in programma martedì sera alle 20:45 al San Paolo con diretta tv su Premium Sport HD. Ad assistere il 38enne saranno i connazionali David McGeachie e Douglas Gordon Ross, con Robert Madden e John Beaton addizionali. Quarto uomo Francis Conno.



L'unico precedente di Collum con gli azzurri risale al 13 settembre 2016 quando la squadra di Sarri si impose 2-1 sul campo della Dinamo Kiev (doppietta di Milik). Era l'esordio Champions per la squadra di Sarri.