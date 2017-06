Champions, City-Monaco 5-3: spettacolo all'Etihad

Ritmi pazzeschi, giocate al limite, tecnica pura, ripartenze supersoniche, tanti copioni diversi, proteste arbitrali e tanto, tanto, tanto spettacolo. Manchester City-Monaco, andata degli ottavi di Champions League, mantiene le promesse della vigilia con otto gol, un rigore parato, un altro non assegnato e più in generale una goduria per gli chiunque ami il calcio. Finisce 5-3, risultato che lascia doppiamente l'amaro in bocca alla capolista di Ligue 1 (111 gol in 42 partite nel 2016/17, miglior squadra nei 5 top campionati europei) che non è stata capace di portare a casa la partita dopo essere stata due volte in vantaggio all'Etihad giocando 60 minuti da favola ma che esalta Guardiola, che in tanti davano per finito già dopo i primi quarantacinque minuti.



MANCHESTER CITY-MONACO 5-3 (Tabellino e cronaca)

Due squadre ricche di tecnica, più sul velluto che di forza, con i padroni di casa che cercano di tenere maggiormente palla - anche se gli errori sono frequenti visto il pressing a centrocampo - e i monegaschi capaci di contropiedi micidiali. Il vero tallone d'Achille, per entrambe, è la difesa anche se in due situazioni diverse: male i centrali degli inglesi, anche peggio gli esterni dei francesi. Il primo botta e risposta tra il 26' e il 32', Sané scappa sulla fascia e serve Sterling per il vantaggio City ma Falcao decide di volare e insaccare di testa il cross di Sidibé. Il Monaco va anche in vantaggio con la fuga, condita da un destro terrificante, di Mbappé: 18 anni, prima partita in Champions e subito gol.



Il "problema" è che il primo tempo (che si chiude con l'arrabbiatura di Guardiola verso Lahoz, reo di aver ammonito Aguero al 34' mentre il contatto con Subasic meritava il rigore) è solo l'antipasto, la ripresa è ancora più esaltante. Dopo cinque minuti Falcao si fa parare da Caballero il rigore del possibile 1-3 ma la giostra continua con quattro gol tra il 58' e il 77': Aguero (papera del portiere avversario), cioccolatino di Falcao (24 gol in 30 partite stagionali), ancora Aguero al volo direttamente da angolo, Stones che approfitta di un Glik morbido in marcatura e infine Sané per rimpinguare la rimonta con i francesi ormai sulle gambe.