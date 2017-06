Champions, Chiellini: "Bisogna aiutare di più attaccanti" Barzagli: "E' mancato spunto decisivo"

Al termine della partita contro il Siviglia i giocatori della Juventus ai microfoni di Premium Sport non hanno nascosto la delusione per il risultato finale, a cominciare da Giorgio Chiellini. “Abbiamo creato molto nel primo tempo, peccato non essere riusciti a segnare. La cosa positiva di questa partita è stata che siamo stati molto ordinati e compatti senza subire un tiro in porta e queste sono caratteristiche che servono a una grande squadra per arrivare lontani in Champions. Sicuramente bisogna aiutare di più i nostri attaccanti anche se abbiamo tirato molto, è mancato poco per segnare” ha spiegato il difensore bianconero. Sulla stessa linea Andrea Barzagli: "La nostra è stata una buona partita, ci è mancato lo spunto decisivo ma possiamo migliorare".