Champions, Chelsea show con Zappacosta, Psg a valanga

Pronostici rispettati nella prima giornata di Champions: vincono tutte le grandi, Bayern, Psg, Chelsea e Manchester United. L'unica vera sorpresa arriva da Lisbona, dove il Cska supera il Benfica. Nel gruppo della Juve lo Sporting Lisbona strapazza l'Olympiacos al Pireo. A fare il giro del mondo, però, è il gol di un italiano, quello del temporaneo 2-0 del Chelsea al Qarabag segnato da Zappacosta. Ecco, girone per girone, com'è andata.

GRUPPO A Manchester United-Basilea 3-0: Fellaini al 35' p.t.; Lukaku all'8', Rashford al 39' s.t.

Il grande avvio di stagione del Manchester United trova conferme anche in Champions. Mkhitaryan ha la prima grande palla gol della partita, ma spreca da due passi, ci pensa Fellaini a sbloccare il risultato con un gran colpo di testa su cross di Young dalla destra. Nella ripresa Lukaku trova il raddoppio ancora di testa, su splendido assist di Blind, mentre nel finale il neo entrato Rashford segna sfruttando una cavalcata di Fellaini.



Benfica-Cska Mosca 1-2: Seferovic (B) al 5', Vitinho (C) su rigore al 18', Zhamaletdinov (C) al 26' s.t.

Risultato sorprendente a Lisbona. Il Benfica sblocca il risultato in apertura di ripresa con una zampata di Seferovic (ex Fiorentina e Novara) su cross dalla sinistra di Zivkovic, poi il Cska ribalta il risultato con due reti in 8 minuti. Un mani di Almeida provoca il rigore trasformato da Vitinho, poi un tap-in di Zhamaletdinov vale il sorpasso.

GRUPPO B CELTIC-PSG 0-5: Neymar al 19', Mbappé al 34', Cavani su rigore al 40' p.t.; autorete di Lustig al 38', Cavani al 40' s.t.

La MCN colpisce ancora. Dopo aver già strabilitato a Metz, in Ligue 1, il tridente del Psg dà spettacolo anche a Scozia strapazzando un Celtic che in patria non conosce sconfitta. Neymar sblocca il risultato al 19' dopo una bellissima combinazione con Rabiot, al 34' tocca a Mbappé raddoppiare dopo una bella azione di Neymar e un liscio di Cavani. Il Matador si fa perdonare trasformando il rigore del tris e con l'intelligente tocco di testa nel finale che gli vale la doppietta personale. Tra le due reti anche una goffa autorete di Lustig.



BAYERN-ANDERLECHT 3-0: Lewandowski su rigore al 12' p.t.; Thiago Alcanata al 20', Kimmic al 45' s.t.

All'Allianz Arena non c'è partita: un divario già enorme viene ulteriormente evidenziato dall'espulsione di Kums, ex Udinese, che commette fallo da rigore all'11' atterrando Lewandowski in area. Il polacco trasforma e firma l'1-0. Partita in discesa per la squadra di Ancelotti che nella ripresa mette al siuro i tre punti con Kimmich protagonista: il jolly bavarese regala a Thiago Alcantara l'assist del raddoppio e firma personalmente il tris, imbeccato splendidamente da Boateng.

GRUPPO C Chelsea-Qarabag 6-0: Pedro al 5', Zappacosta al 30' p.t.; Azpilicueta al 10', Bakayoko al 26', Batshuayi al 31', autorete di Medvedev al 37' s.t.

Il Chelsea si porta già solo in vetta al gruppo C, visto il contemporaneo pari tra Roma e Atletico. Il Qarabag, all'esordio in Champions, non fa una bella figura. Gli azeri vengono travolti dalla squadra di Antonio Conte: al 5' Pedro, indisturbato al limite dell'area, insacca con un gran destro. Al 30' momento di gloria per Zappacosta, arrivato dal Torino l'ultimo giorno di mercato: il terzino italiano si regala un coast-to-coast sulla fascia destra saltando un avversario, poi fa partire un tiro-cross (più un cross sbagliato, a dire il vero) che sorprende il portiere. Nella ripresa è pura accademia: vanno a segno Azpilicueta, il neo entrato Bakayoko e Batshuayi, prima dell'autorete di Medvedev.