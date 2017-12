Champions: Chelsea secondo, Bayern pure, United e Basilea agli ottavi

Oltre a Juve e Roma, strappano il pass per gli ottavi anche altre due squadre: sono Manchester United e Basilea. Il Bayern, nonostante la vittoria sul Psg, deve accontentarsi del secondo posto, ma impedisce ai parigini di chiudere a quota 15 il girone. Ecco le qualificate gruppo per gruppo.



GIRONE A: Manchester United e Basilea agli ottavi, Cska Mosca in Europa League, fuori il Benfica

GIRONE B: Psg e Bayern agli ottavi, Celtic in Europa League, fuori l'Anderlecht

GIRONE C: Roma e Chelsea agli ottavi, Atletico Madrid in Europa League, fuori il Qarabag

GIRONE D: Barcellona e Juventus agli ottavi, Sporting in Europa League, fuori l'Olympiacos



GRUPPO A Manchester United-Cska Mosca 2-1

Poteva perdere anche 4-0, il Manchester United però evita brutte figure e porta a casa il successo che vale gli ottavi. Al 4' lo United va vicinissimo al gol: dopo una bella azione corale, Rashford calcia sul palo a tu per tu col portiere. Sembrano le premesse giuste per una partita a senso unico, ma in realtà la situazione relativamente tranquilla (i Red Devils dovrebbero perdere con 5 gol di scarto per andare a casa) tiene un po' a freno le velleità degli inglesi. Così, a parte una bella parata di Akinfeev su Shaw e un'occasione sprecata da Lukaku, la squadra di Mourinho non fa granché e viene punito poco prima dell'intervallo da una deviazione di Dzagoev su tiro di Vitinho. Nella ripresa, però, lo United rimette le cose a posto con un pazzesco uno-due tra il 64' e il 66': una meravigliosa palla di Pogba per Lukaku porta al pareggio, una combinazione Mata-Rashford porta al gol del sorpasso realizzato dall'inglese.



Benfica-Basilea 0-2

Il Basilea fa festa qualificandosi agli ottavi, il Benfica stabilisce un record negativo diventando la prima squadra portoghese a collezionare zero punti nel girone di Champions. Gli svizzeri sbloccano il risultato al 5': gran cross dalla destra di Lang e colpo di testa vincente di Elyounoussi. Nella ripresa la rete che chiude i giochi: torre di Akanji e Oberlin insacca da due passi di testa.

GRUPPO B Bayern-Psg 3-1

Il Bayern si prende la rivincita dopo il 3-0 dell'andata, ma chiude comunque al secondo posto il gruppo proprio in virtù del risultato di Parigi. I tedeschi sbloccano presto col solito Lewandowski: il polacco è bravo a farsi trovare al posto giusto e, tenuto in gioco da Dani Alves sul tocco di testa di Coman, solo davanti ad Areola non sbaglia. Ma il merito è anche di Ribery e James, bravi a sviluppare l'azione sul fronte sinistro. Il Psg, che in realtà aveva cominciato bene la partita, non si lascia prendere dallo sconforto e va vicino al pari con Neymar, sul quale è bravissimo Ulreich a metterne in angolo il diagonale. Il Bayern, però, è più concreto e sul capovolgimento di fronte raddoppio: altra azione sull'asse Ribery-James, cross per Tolisso che di testa non sbaglia. In apertura di ripresa le belle trame del Psg portano finalmente al gol: lo segna Mbappé di testa su prezioso assist di Cavani. Il Bayern, però, è implacabile in contropiede: meravigliosa la volata di Coman, altrettanto l'assist per Tolisso che porta al gol del 3-1.



Celtic-Anderlecht 0-1

Al Celtic Park decide un autogol di Simunic in apertura di ripresa, ma il 3-0 di Bruxelles consente comunque agli scozzesi di qualificarsi per l'Europa League. Pronti, via e Kums, ex Udinese, spreca una grande occasione sparando addosso al portiere da posizione favorevolissima. l'Anderlecht mantiene le redini del gioco, ma non riesce nell'impresa e deve accontentarsi di uscire a testa alta evitando l'onta di chiudere a zero punti.

GRUPPO C Chelsea-Atletico Madrid 1-1

Simeone retrocede in Europa League, Conte viene scavalcato dalla Roma. Infelici e scontenti allo Stamford Bridge. I colchoneros cominciano meglio prendendo subito le redini dell'incontro e Torres prova una girata senza esito, con palla deviata in angolo. Poi, però, il Chelsea trova le contromisure e presto anche gli spazi per rendersi più pericoloso, soprattutto con Morata: l'ex juventino sfiora un paio di volte il gol trovando l'opposizione di Oblak, che poi si dimostra super anche su una conclusione dal limite di Zappacosta. L'Atletico arretra pian piano il baricentro e fa fatica a uscire dalla propria metà campo, ma chiude sempre più gli spazi ai rivali e in apertura di ripresa sfiora il colpaccio: gran botta di Filipe Luis e palla sul palo. Il gol arriva comunque al 56' e lo segna Saul, di testa, sugli sviluppi di un corner: con la Roma in vantaggio, Simeone sarebbe comunque eliminato e in ogni caso, al 75' il Chelsea pareggia grazie a un autogol di Savic su cross di Hazard, poi Morata sciupa clamorosamente l'occasione del possibile sorpasso.