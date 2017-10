Champions, Chelsea-Roma 3-3: spettacolo a Stamford Bridge

La Roma più bella. In quella che alla vigilia era considerata una trasferta ai limiti dell'impossibile o quasi, la squadra di Di Francesco regala una grande serata ai propri tifosi e non solo. Una serata caratterizzata da una prestazione di grandissima personalità al cospetto della corazzata di Conte, in netta difficoltà per lunghi tratti della gara. Il Chelsea non ha perso soltanto per i gravi errori dei capitolini in difesa (la mancanza di Manolas si è sentita eccome). A centrocampo e in attacco (superbo Dzeko) la Lupa è stata invece praticamente perfetta dimostrando che i dettami tattici del proprio allenatore cominciano a essere assimilati in tutto e per tutto. Di Francesco aveva chiesto alla vigilia ai suoi di mettere in campo più determinazione: messaggio recepito perchè rimontare due gol e cullare il sogno dell'impresa a Stamford Bridge non è cosa da poco. Il morale può essere altissimo in vista dei prossimi impegni e pure la classifica del girone sorride dopo il pari dell'Atletico Madrid contro il Qarabag. Dalle parti di Trigoria i motivi per essere felici sono davvero numerosi.



CHELSEA-ROMA 3-3 (qui cronaca e tabellino)



Il match si sblocca dopo 11'. Juan Jesus regala il pallone in zona calda a David Luiz: il brasiliano, schierato a centrocampo, fulmina Alisson con un destro a giro. Da un'altra disattenzione clamorosa nasce anche l'occasione di Hazard (destro a lato di poco). E dire che i giallorossi per lunghi tratti della prima frazione si fanno preferire ai Blues giocando a viso aperto e senza paura: lo dimostrano la volata di Perotti conclusa con un tiro alto di un soffio e il lungo possesso palla. I londinesi si affidano troppo ai lanci lunghi, subendo la manovra e il costante pressing rivale. Gli ospiti non riescono tuttavia a concretizzare la mole di gioco: Nainggolan calcia addosso a Courtois da distanza ravvicinata e viene imitato da Perotti (debole tentativo da buona posizione). In contropiede la formazione di Conte è poi letale: Hazard raddoppia al 37' dopo un pasticcio in mezzo al campo tra Gonalons e Bruno Peres. La reazione dei capitolini è fulminea: Kolarov sfonda sulla fascia e supera Courtois grazie all'aiuto di Christensen (deviazione decisiva).



La Roma comanda le operazioni anche nel secondo tempo: Gerson (preferito a Florenzi) non inquadra la porta col mancino. E' però sull'out di sinistra che i giallorossi fanno le cose migliori. Kolarov e Perotti mettono in costante crisi il duo Zappacosta-Azpilicueta: Dzeko non arriva di un soffio sul cross velenoso dell'ex City. Da qui la decisione di Conte di inserire Pedro (al posto di un arrabbiato David Luiz) per limitare le scorribande del terzino: i campioni d'Inghilterra continuano a patire dal punto di vista atletico e del ritmo. Il forcing della Lupa viene premiato al 64': lancio di Fazio e splendido sinistro al volo di Dzeko. Il centravanti si ripete al 70' anticipando tutti di testa sulla punzione di Kolarov: per il bosniaco rete numero 59 in 100 presenze. Nel momento più difficile il Chelsea pareggia approfittando delle solite amnesie romaniste: a difesa schierata Hazard (stacco aereo) beffa Alisson al 75'. I possibili colpi di scena sembrano infiniti: Dzeko accarezza la tripletta e sul fronte opposto Rudiger va a un passo dal classico gol dell'ex. Proprio allo scadere ultima emozione con il cross di Bruno Peres smanacciato da Courtois. Quindi cala il sipario su uno spettacolo da urlo.