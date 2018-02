Champions, Chelsea-Barcellona 1-1, Messi risponde a Willian

Alla fine i tabù li rompe tutti, almeno con la maglia del Barcellona: Leo Messi non aveva mai segnato in carriera al Chelsea in 8 partite, lo fa nel momento forse più importante, con i blaugrana sotto e in sofferenza a Stamford Bridge nell'andata degli ottavi di Champions. È la rete dell'argentino a regalare a Valverde l'1-1 che lo premia ben oltre i propri meriti, punendo invece Antonio Conte che, al contrario, continua a non avere fortuna in Europa.



I primi 25 minuti della partita suggeriscono uno sviluppo che poi verrà in qualche modo modificato, se non addirittura stravolto. Il Barcellona tiene palla e chiude il Chelsea nella sua metà campo, sprecando un'occasione con Paulinho, poi però si accende Willian e la gara cambia. Il brasiliano costringe Rakitic al fallo d'ammonizione con una serpentina da urlo, poi colpisce due pali con altrettante conclusioni dal limite facendo disperare Conte, mentre Hazard, schierato falso 9 al posto di Morata, sfiora la traversa con un tiro al volo.



Non è un assedio, ma il Chelsea gioca meglio, con maggior ritmo e piano piano il Barça quasi sparisce, rendendosi pericoloso solo una volta con Luis Suarez, il cui diagonale viene deviato in angolo da Courtois. Il gol di Willian, sempre lui, arriva al 17' della ripresa: il brasiliano prende palla fuori dall'area e trova lo spiraglio giusto per insaccare. Il Chelsea meriterebbe la vittoria, ma Marcos Alonso commette un errore imperdonabile con un passaggio orizzontale a ridosso della propria area, Iniesta ruba palla e regala a Messi l'assist dell'1-1. Un risultato che avvicina molto di più il Barça che il Chelsea ai quarti.