Champions, Cavani: "Il Psg può vincere la Coppa". Thiago Silva out col Barça

Alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale contro il Barcellona (diretta tv su Premium Sport HD martedì alle 20:45) regna l'ottimismo in casa Psg. Il tecnico Emery mostra di non avere alcuna paura nonostante la caratrura degli avversari: "Non ci sentiamo inferiori a nessuno. Il gruppo è motivato e sono fiduciso: sarà difficile per noi ma anche per il Barcellona. Alcuni giocatori sono qui per scrivere la storia, sia a livello individuale che di squadra. Per me ogni partita rappresenta l'occasione per sfruttare un tesoro". Purtroppo per lui non avrà Thiago Silva, che ha avuto un problema fisico durante la rifinitura.



Dello stesso tenore le parole di Cavani: "Non mi sento il salvatore, abbiamo la maturià e l'esperienza per arrivare fino in fondo e vincere la Champions. Dovremo essere in grado di gestire la pressione tutti insieme. Suarez? Siamo diversi, io mi muovo di più mentre lui è più forte fisicamente".

Emery perde Thiago Silva