Champions, Cardiff specula sulla finale: prezzi da capogiro

Il fenomeno è - purtroppo - già visto e comune in ogni angolo del Pianeta: in concomitanza di grandi eventi, le strutture per i turisti alzano i prezzi a dismisura. Il caso di Cardiff, però, è anche peggiore da un certo punto di vista, la capitale del Galles - escludendo Bari 1990 visto che era ancora Coppa dei Campioni - è stata la prima città con meno di un milione di persone (350.000 persone residenti) ad essere scelta per ospitare una finale di Champions League (si giocherà al Millennium Stadium). Città medio-piccola significa meno disponibilità di alberghi, appartamenti e campeggi: un problema in più per chi vuole andare a Cardiff per seguire dal vivo uno spettacolo senza eguali.



Per un appartamento di 53 metri quadri, vengono chiesti oltre 4.000 euro (contro i consueti 154) mentre per una tenda 234€. Su Booking.com, il sito che aggrega hotel, case-vacanze ed appartamenti per soggiornare, viene indicato come il 98% delle strutture di Cardiff siano piene per la notte tra il 3 e il 4 giugno. Quindi, per chi vuole assistere alla finale di Champions, le scelte sono due: o pagare cifre fuori-mercato o godersela su Premium Sport HD.