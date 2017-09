Champions, Cafu e Chivu ci credono: "Juve, Roma e Napoli per la finale"

Marcos Cafu e Christian Chivu, ambasciatori Uefa per la Champions League, hanno parlato in esclusiva a Premium Sport nella tappa milanese del tour europeo della Coppa: "Juventus, Roma e Napoli possono arrivare in finale - il pensiero dei due ex laterali -. Bianconeri un passo avanti ma Sarri e Di Francesco hanno tante frecce al loro arco".



L'ex Milan e Roma si è sbilanciato: "Se i bianconeri torneranno in finale, questa volta non si lasceranno scappare la vittoria. I giallorossi possono contendere lo scudetto ad Allegri ma la strada è ancora lunga. Cosa ricordo di Atene 2007? Il momento in cui alzammo la Champions, indimenticabile".



L'ex Inter ha parlato anche di Spalletti: "È un grandissimo allenatore, è la scelta giusta per i nerazzurri. Ci ho lavorato per due anni alla Roma e posso dire che è molto preparato, lavora tanto sul campo e riesce a dare la sua impronta alle squadre che allena". Ma non si scorda di Mourinho: "Il Manchester United può arrivare in fondo alla Champions".