Champions, caccia al biglietto per la finale: la Juve ne ha a disposizione 18.000

E' partita la corsa per i biglietti della finale di Champions League a Cardiff. Sui siti specializzati nella vendita il prezzo varia da 854 euro fino a oltre 5.000. Nella tarda mattinata il portale livefootballticket annunciava di avere a disposizione 1.182 tagliandi, a partire da 854 euro. Su Ebay si arriva anche al prezzo di 8.000 euro richiesti per un singolo biglietto.



La Juventus avrà a disposizione 18 mila biglietti, altrettanti il Real (o l'Atletico) mentre gli sponsor della Champions ne avranno in dotazione complessivamente 23.500. L'Uefa ne aveva messo in vendita diretta 5.500, ma solo in una settimana di marzo. A Cardiff, intanto, sono da tempo introvabili camere d'albergo, se non a prezzi proibitivi, fino a 8.000 euro a notte.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"La prima fase di vendita sarà dedicata agli abbonati, che avranno a disposizione tre tipologie di pacchetti: il pacchetto comprendente biglietto e volo A/R; il pacchetto comprendente biglietto e viaggio in autobus A/R; il biglietto libero da vincoli di viaggio, le cui modalità andranno comunque comunicate a Juventus al momento dell'acquisto. Parallelamente si terrà anche la fase riservata ai Soci Juventus Premium Club, con offerte specifiche i cui dettagli saranno comunicati in seguito - scrive il club sul proprio sito ufficiale -. La seconda fase di vendita sarà riservata a: J1897; Member Tesserati; Club Doc. In questa fase, oltre alle dotazioni riservate, saranno disponibili anche i pacchetti non richiesti precedentemente dagli abbonati. I restanti tagliandi saranno destinati a sponsor, personalità, giocatori, dipendenti della società e loro familiari. Le date delle fasi di vendita e tutte le ulteriori informazioni saranno comunicate successivamente".