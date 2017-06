Champions, Buffon e Mertens nella top 11 Uefa della terza giornata

Ci sono le triplette di Messi e Özil in avanti e la "tripletta" di Gigi Buffon in porta nella top 11 scelta dal sito ufficiale della Uefa dopo il terzo turno di Champions League. Una formazione strepitosa, guidata a centrocampo dalla sapienza calcistica di Iniesta, in cui il numero uno bianconero, protagonista assoluto dalla vittoria contro il Lione, è l'unico italiano in campo. Unico italiano, ma non unico rappresentate della Serie A, perchè a completare il tridente con la Pulce e il Matador Cavani c'è Dries Mertens, autore di un gol e ultimo dei suoi a mollare nella sconfitta casalinga del Napoli contro il Besiktas, nella quale si è anche procurato due rigori.

Completano una linea di centrocampo spiccatamente offensiva anche Oxlade-Chamberlain, ispiratore di Alexis Sanchez nell'1-0 dei londinesi ed egli stesso in gol in avvio di ripresa per il 3-0 e l'olandese Arjen Robben, che ha brillato nel 4-1 casalingo del Bayern sul Psv. Nella difesa a tre proposta dalla Uefa ci sono invece Ferreira, Juanfran e Layun. Il difensore del Siviglia ha servito a Nasri l'assist per il decisivo 1-0 sulla Dinamo Zagabria, che ha consentito agli andalusi di conservare la vetta del gruppo H in coabitazione con la Juve. Il messicano ha invece trovato il gol del pari lusitano nel sofferto 2-1 del Porto sul campo del Club Brugge.