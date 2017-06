Champions, Buffon e il precedente al Millennium Stadium

Trentanove anni, più di 1000 partite in carriera e un record dopo l'altro: ma Gianluigi Buffon ne detiene anche uno poco conosciuto ai più. Il portiere della Juventus è l'unico italiano ad aver già giocato al Millennium Stadium, l'impianto che ospiterà la finale di Champions tra bianconeri e Real Madrid. Lo stadio di Cardiff, infatti, più che altro è usato per le partite di rugby, in passato ha ospitato le finali di FA Cup, Football League Cup e Community Shield e solo fino al 2011 è stato anche il terreno di casa della Nazionale gallese di calcio.



Torniamo allora al 16 ottobre 2002, Galles-Italia di qualificazioni al Campionato Europeo del 2004: era la Nazionale di Trapattoni e quella partita non andò bene, i padroni di casa vinsero 2-1 complicando notevolmente il cammino degli azzurri verso le fasi finali in Portogallo (raggiunto grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite e poi perso ai gironi per il "biscotto" tra Svezia e Danimarca). Buffon prese gol da Davies e Bellamy, inutile il gol di Del Piero su punizione, e questa sarà un'ulteriore motivazione per alzare la Coppa al cielo: vendicare quella sconfitta.