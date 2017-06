Champions, bufera su Nina Moric: "Vota sì al Napoli fuori dall'Europa"

Nina Moric non ha mai parlato apertamente della sua fede calcistica ma una certezza, ora, c'è: non è tifosa del Napoli. Prima della sfida di Champions League contro il Benfica, la modella croata ha condiviso un post polemico su Facebook: "Vota anche tu Sì se vuoi che il Napoli stasera esca dall'Europa! #NapExit. Il voto è un dovere oltre che un diritto". La frase ha ovviamente scatenato migliaia di commenti di tifosi partenopei infuriati, tra cui quello del rapper Clementino: "Ti credevo intelligente, a quanto pare non è così". Per fortuna dei supporter azzurri, sul campo è andata molto diversamente.