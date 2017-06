Champions, Borussia Dortmund-Benfica 4-0: Aubameyang tris

"Borussia spielt Benfica nieder". Il Borussia schiaccia il Benfica: nel 1963, quando il Dortmund ribaltò la sconfitta di Lisbona nel primo turno di Coppa dei Campioni vincendo 5-0 al ritorno, i giornali tedeschi titolavano così. Il muro giallo l'ha ricordato con una gigantografia di quelle prime pagine ed è stato profetico nell'annunciare, con una coreografia spettacolare, che quei titoli si sarebbero rivisti 54 anni dopo: il Borussia l'ha (quasi) rifatto e con un eloquente 4-0 si è guadagnato i quarti di finale.



A Dortmund, come sempre, i primi brividi arrivano sempre dagli spalti con il pubblico che spinge i tedeschi all'inizio arrembante: minuto 4, Pulisic fa da torre per Aubameyang che da due passi non sbaglia mettendosi alle spalle il rigore sbagliato e le tante occasioni fallite all'andata. Sembra l'inizio di una possibile goleada, ma l'assenza di Reus si fa sentire, Tuchel fa di necessità virtù e a differenza di tante altre occasioni tiene la squadra bloccata con un baricentro relativamente basso. Così, fino all'intervallo, di fatto non accade quasi nulla e il rischio più grande lo corre Dembelé quando, già ammonito, viene graziato dall'arbitro sul possibile secondo giallo.



La ripresa, invece, si apre con un brivido: è Piszczek a immolarsi sul tentativo a colpo sicuro di Cervi. Poi tra il 59' e il 61' il Borussia ha chiuso i conti: prima ancora il baby Pulisic (decisivo con l'assist dell'1-0) firma il raddoppio che ribalta l'1-0 dell'andata sfruttando una geniale verticalizzazione di Pisczek, poi Aubameyang firma la doppietta sul cross di Schmelzer. La gara finisce praticamente qui, anche se nel finale resta il tempo per la tripletta dell'ex milanista: 4-0, Benfica a casa.