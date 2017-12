Champions, Borbalán per Olympiacos-Juve. Roma-Qarabag a Stieler

Sarà David Fernández Borbalán ad arbitrare Olympiacos-Juventus, gara valevole per l'ultimo turno del gruppo D di Champions League (martedì alle 20:45 in diretta tv su Premium Sport HD) e decisiva per la squadra di Allegri ai fini della qualificazione agli ottavi. Un incrocio per il fischietto spagnolo con i bianconeri: nel terzo turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers (successo per 2-0 con doppietta di Amauri) nel 2010/11. Borbalán sarà coadiuvato dagli assistenti Raúl Cabanero e Diego Barbero Sevilla, dagli addizionali Javier Estrada e Juan Martinez Munuera dal quarto uomo Miguel Martínez.



Tobias Stieler dirigerà invece Roma-Qarabag (gruppo C) in programma all'Olimpico nella stessa serata (diretta tv su Premium Sport 2 HD). Un solo precedente per i giallorossi, in cerca di un successo per andare agli ottavi, con l'arbitro tedesco: il 4-1 al Viktoria Plzen nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League della scorsa stagione che qualificò i capitolini alla fase successiva con un turno di anticipo. Stieler sarà coadiuvato dagli assistenti Mike Pickel e Jan Seidel, dagli addizionali Bastian Dankert e Harm Osmers e dal quarto uomo Christian Gittelmann.