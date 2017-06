Champions, Bonucci: "In finale con il Barça credevo di vincere"

Sono passati quasi due anni ma il ricordo della finale di Champions persa contro il Barcellona tormenta ancora Leonardo Bonucci: "Non dimenticherò mai la data del 6 giugno - le parole del difensore della Juventus alla Uefa -. Forse l'abbiamo persa proprio nel momento in cui abbiamo pareggiato e quindi pensato di poterla anche vincere: abbiamo concesso spazi che non bisogna mai lasciare a una squadra con giocatori letali come Messi, Neymar e Suarez".



Bonucci ricorda: "Dopo il loro vantaggio, su un nostro errore di posizione, non avevano creato molto. E' un peccato ma quella sconfitta ci ha insegnato a rimaenre sempre dentro la partita, non dare mai nulla di scontato".



Parlando di Messi e CR7, il leader juventino dice la sua: "Il primo ha più talento, il secondo si è costruito di più (come calciatore, ndr) ma alla fine sono entrambi numeri uno a loro modo. Proprio contro giocatori così trovo extra-motivazioni, quelle che contro avversari "normali" non sempre trovo: forse è questa la cosa in cui devo migliorare".