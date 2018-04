Champions, Besiktas-Bayern Monaco 1-3: bavaresi ai quarti

Formalità doveva essere, formalità è stata. Anzi, il Bayern Monaco si è pure tolto lo sfizio di vincere anche la gara di ritorno strappando l'imbattibilità casalinga al Besiktas dopo quasi sette mesi (l'ultima sconfitta interna dei turchi risaliva ad agosto dello scorso anno): i bavaresi accedono ai quarti di finale di Champions League vincendo 3-1 in Turchia dopo il rotondo 5-0 dell'Allianz Arena.



Partita in discesa dopo solo diciotto minuti quando Muller trova in mezzo all'area Thiago Alcantara (poi uscito al 35' per infortunio), libero di battere da due passi Zengin. Nella ripresa arriva subito il raddoppio con il goffo autogol di Gonul ma al quarto d'ora Vagner Love prova a rianimare la Vodafone Arena sfruttando un errato disimpegno di Alaba e riaprendo il match in caduta, anticipando l'uscita di Ulreich. Nel finale Sandro Wagner, arrivato a gennaio dall'Hoffenheim ed esordiente in Champions, sfrutta al meglio la chance regalatagli da Heynckes: entrato al 68' per Lewandowski, segna sul cross di Alaba deviato da Uysal.