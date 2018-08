Champions: Benfica, Psv e Stella Rossa ai gironi

Il Benfica vola ai gironi di Champions League e fa scivolare il Liverpool, spettatore interessato, in terza fascia. Le Aquile, dopo il pareggio (1-1) in casa all'andata, dilagano 4-1 contro il Paok nel ritorno del playoff. La formazione greca passa in vantaggio al 13' con Prijovic (tocco a porta vuota su assist di Mauricio) e vengono raggiunti 7' più tardi da Jardel di testa su corner. Il sorpasso è firmato al 26' da Salvio su rigore provocato da un clamoroso pasticcio del portiere Paschalakis. Prima del riposo Pizzi (39') mette al sicuro il discorso qualificazione grazie a un destro in area e a inizio ripresa Salvio, sempre dal dischetto, chiude i conti.



Tutto facile anche per il Psv (vittorioso 3-2 in trasferta all'andata) con il Bate Borisov. L'undici dell'ex milanista Van Bommel sblocca la gara già al 14': Bergwijn si fa largo nella svagata difesa avversaria e batte di sinistro Scherbitski. De Jong raddoppia di testa al 36' (cross di Hendrix) e Lozano al 62' fissa il punteggio sul 3-0 al termine di un'azione di rimessa.



Emozioni a non finire nella sfida tra Salisburgo e Stella Rossa (all'andata era finita 0-0). Dabbur porta avanti i Tori al 45' (tap-in vincente su servizio di Ulmer) e al 48' lo stesso isralieno firma dagli 11 metri la sua personale doppietta. Ma nello spazio di due minuti la formazione di Milojevic agguanta il pari con due gol di Nabohuane, abile ad approfittare delle disattenzioni della difesa rivale. L'assalto finale degli austriaci non modifica l'esito del match: i biancorossi non superano i preliminari per l'undicesima volta consecutiva...