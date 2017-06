Champions: Bayern-Real Madrid 1-2, Ronaldo doppietta

Le undici ore più lunghe della vita calcistica di Cristiano Ronaldo vengono spazzate via da un tocco magico che cancella i dubbi e le paure. CR7 non era mai rimasto così tanto tempo senza segnare in Champions League: ci ha messo 659 minuti per tornare al gol e ha scelto il momento più importante per mettere fine al digiuno: il secondo minuto del secondo tempo di Bayern-Real Madrid, quando i blancos erano sotto. Poi ci ha preso gusto e ha segnato ancora. Per ribadire al mondo chi è il più forte giocatore del pianeta, capace di segnare 100 gol nelle competizioni Uefa per club.



Il Real fa l'impresa e vince 2-1 all'Allianz Arena, un risultato che di fatto gli consente di avere più di un piede nelle semifinali di Champions. Ancelotti guarda chiudersi con rabbia le sliding doors di una partita che fino all'intervallo era andata in un certo modo e poi è andata in tutt'altro: perché le cose si erano messe bene e potevano mettersi addiritura benissimo se Vidal avesse trasformato il rigore inesistente concesso da Rizzoli, poi in dieci contro undici nell'ultima mezzora i bavaresi sono crollati.



In realtà il Real Madrid non aveva cominciato male la partita, colpendo una traversa con Benzema, fermato dal primo miracolo della grande notte di Neuer (almeno fino al bis di Ronaldo). Poi, però, una disattenzione di Nacho (sostituto di Varane e di Pepe) ha spianato la strada al vantaggio di Vidal, superbo nel colpo di testa dell'1-0. Il Bayern avrebbe potuto raddoppiare poco prima dell'intervallo su un rigore concesso per mani di Carvajal che però aveva colpito il pallone tra petto e spalla: Vidal ha fatto "giustizia" calciando altissimo. E lì è cambiata la partita.



Nel secondo tempo il Bayern di fatto non è esistito, pagando l'assenza di Lewandowski, sostituto da un Müller impalpabile, e tradito dal calo di Robben e Ribery. Ronaldo ha segnato subito il pari sul cross perfetto di Carvajal, poi si è procurato l'espulsione di Javi Martinez che ha segnato la svolta definitiva. Perché a quel punto la gara si è trasformata in un assedio, con l'ingresso di Asensio che dava una marcia in più ai blancos: Neuer ha parato di tutto, su Bale, Benzema e Ronaldo, ma si è arreso all'ennesimo tentativo di CR7, facendosi passare la palla tra le gambe.



Game over. Anzi no: il Bayern resta una grande squadra che al Bernabeu può fare l'impresa. Ma al momento Zidane ha fatto capire di aver imparato qualcosina da Ancelotti: non a caso, del resto, alla sua prima esperienza, l'anno scorso, la Champions l'ha già vinta.