Champions, Bayern-Real in diretta tv su Premium Sport

La notte delle stelle. Alle 20:45 (diretta tv su Premium Sport HD) all'Allianz Arena Bayern Monaco e Real Madrid si sfidano nell'andata delle semifinali di Champions League. I bavaresi sono a caccia della rivincita dopo la discussa eliminazione dello scorso anno ai quarti quando alcune decisioni arbitrali spianarono la strada alla squadra di Zidane. Alla vigilia del match Jupp Heynckes ha avvertito i rivali parlando di un Bayern in forma come nel 2013 (allora fu trionfo alla fine) e si è detto non preoccupato dalla direzione di gara.



Sul versante opposto i Blancos, dopo aver estromesso la Juventus tra le polemiche, cercano invece di ipotecare la terza finale consecutiva e in conferenza stampa Zinedine Zidane non ha usato mezzi termini per presentare la gara: "Noi non ci cag... addosso, questo non esiste, a noi piace giocare queste partite. Stiamo bene dal punto di vista fisico e psicologico". La parola ora passa al campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha; Martinez; Robben, Muller, James Rodriguez, Ribery; Lewandowski. All.: Heynckes.

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Ronaldo, Benzema. All.: Zidane.

PRECEDENTI E STATISTICHE

- Bayern Monaco e Real Madrid si incontreranno per la 25ª volta in competizioni europee: il bilancio finora è in equilibrio, con 11 vittorie per parte (2N). Questa sfida è già quella che si è più ripetuta più volte tra CL/Coppa dei Campioni.

- Terzo appuntamento tra Bayern e Real in una semifinale di Champions League dal 2011/12, con i tedeschi che hanno superato il turno nel 2011/12, mentre gli spagnoli hanno avuto la meglio nella doppia sfida del 2013/14.

- I bavaresi hanno perso tutte le ultime cinque partite contro il Real Madrid in Champions League, tutte nei turni ad eliminazione diretta (tre volte in semifinale, due nei quarti).

- Inoltre, per il Bayern le cinque sconfitte consecutive contro i Blancos in Champions sono la loro peggior striscia contro un singolo avversario nella storia della competizione.

- Il Real Madrid ha vinto le ultime due gare giocate in Champions contro il Bayern all’Allianz Arena e in entrambe le occasioni ha successivamente alzato il trofeo (4- 0 in semifinale nel 2013/14 e 2-1 ai quarti nel 2016/17).

- Jupp Heynckes ha vinto in 14 delle 16 partite casalinghe giocate all’Allianz Arena in Champions League (1N, 1P), con il Bayern che ha concesso solo 10 reti nel parziale, a fronte di 48 segnate.

- Tra i manager con almeno 20 presenze in Champions League, questo match vedrà di fronte i due dei tre allenatori con la maggior percentuale di vittorie: Jupp Heynckes (71%) e Zinedine Zidane (67%), meglio ha fatto solo Luis Enrique (73%).

- Zinedine Zidane ha perso solo una delle sei partite complessive di Champions League contro il Bayern disputate tra giocatore (4P, 2V, 1N, 1P) e allenatore (2P, 2V), con una sola sconfitta nell’aprile 2002 all’Olympiastadion (1-2).

- Cristiano Ronaldo ha segnato almeno una rete nelle ultime 11 partite disputate in Champions League (17 gol in totale), la striscia più lunga nella storia della competizione.

- Il portoghese ha all’attivo nove marcature contro il Bayern Monaco in Champions League: l’unico giocatore che ha segnato più reti contro un singolo avversario nella competizione è Ronaldo stesso, con 10 gol alla Juventus.

- Questa partita vedrà di fronte i due giocatori che hanno segnato più volte in semifinale di Champions League: Cristiano Ronaldo, con 13 marcature e Robert Lewandowski, con sei.

- Tra i giocatori con almeno 50 presenze in Champions League, Isco è quello con la miglior percentuale di vittorie (69% - 41 su 59 incontri disputati).