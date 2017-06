Champions, Bayern-Real: i biglietti verranno sorteggiati

Il 12 aprile, data dell'andata dei quarti di Champions League (esclusiva assoluta di Premium Sport) si sta avvicinando e in Baviera cresce in modo febbrile l'attesa per la sfida dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Real Madrid.

Nessuno vuole perdersi la sfida che Ancelotti lancia al suo ex club, tanto che il club campione di Germania ha già ricevuto oltre 200mila richieste di acquistare un tagliando per quello che Marca definisce il "Clasico d'Europa".

Troppo "piccolo" però lo stadio dei bavaresi per accoglierli tutti, quindi il Bayern ha deciso che assegnerà i tagliandi tramite un sorteggio (che sempre Marca definisce "Il sorteggio dell'anno"): venerdì 24 marzo verranno estratti gli 80mila fortunati (2.800 saranno spagnoli) che potranno assistere allo show dello scontro stellare tra Cristiano Ronaldo e Lewandowski, tutti gli altri dovranno accontentarsi di guardarla su Premium.