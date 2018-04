Champions, Bayern Monaco-Real Madrid 1-2: decide Asensio

Più lo mandi giù, più si tira su: il Real Madrid vince a Monaco in rimonta l'andata della seconda semifinale di Champions League, al Bayern rimane la sconfitta per 2-1 da provare a ribaltare tra sei giorni al Bernabeu ma soprattutto la sensazione di aver fatto meglio e più dei rivali senza però riuscire a portare a casa bottino pieno. Una partita sfortunata per i bavaresi che tra l'8' e il 34' sono costretti a sostituire per infortunio Robben e Boateng (dentro Thiago Alcantara e Sule), nonostante questo tanto gioco e il gol del vantaggio di Kimmich, che sorprende Navas sul suo palo.



Mentre l'Allianz Arena ribolle pregustando un'ampia vendetta del pasticcio arbitrale dello scorso anno, vedi le potenziali occasioni per Hummels e Muller, l'inaffondabile Real estra il famoso coniglio dal cilindro: è Marcelo, tra i migliori dei blancos, a trovare un potente e preciso diagonale sul quale Ulreich non riesce a intervenire. Siamo al tramonto del primo tempo ed è un gol pesantissimo perché parte del suo effetto benefico si estende a inizio ripresa quando la premiata ditta Lucas Vazquez-Asensio (entrato per Isco) imbastisce un tremendo contropiede sull'errore di Rafinha e confeziona il 2-1.



Zinedine Zidane si conferma tra i migliori allenatori nel pescare dalla panchina: la rosa del Real lo aiuta ma Heyneckes, anche per i due cambi obbligati, non riesce nello stesso intento anche perché il Bayern ci prova a trovare il pari, sbattendo su Navas, sulla difesa avversaria o sbagliando grossolanamente (vedi Lewandowski).



Quando nel finale Carvajal è costretto ad uscire per infortunio il francese non ci pensa due volte e fa entrare una punta, Benzema, spostando Vazquez terzino. Una scelta che rischia di pagare doppiamente visto che i blancos vanno vicini al 3-1 proprio con il franco-algerino, annullato invece per fallo di mano quello che sarebbe stato uno splendido gol al volo di Cristiano Ronaldo, per il resto in ombra. Ma agli spagnoli va benissimo così, i tedeschi sono chiamati al ribaltone per raggiungere la finale di Kiev.