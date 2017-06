Champions, Bayern ko al Calderon: il Celtic ferma il City, Cavani fa volare il Psg

Tantissimi gol ed emozioni nella seconda giornata di Champions League. Nel Gruppo B, dove comanda il Napoli a punteggio pieno, una punizione capolavoro di Quaresma dà il vantaggio al Besiktas nel primo tempo, ma nella ripresa Tsygankov firma la rete che vale l'1-1 per la Dinamo Kiev, che si trova sul fondo della classifica a un punto in compagnia del Benfica (2 punti per il Besiktas).

Ma il big match di serata era sicuramente quello del Vicente Calderon tra l'Atletico di Simeone e il Bayern di Ancelotti, che subisce la prima sconfitta stagionale per mano di Carrasco (quello segnato dal portoghese è solo il seocndo gol subito dai bavaresi da inizio stagione), che al 35' del primo tempo batte Neuer con un preciso diagonale. Nella ripresa i campioni di Germania provano la reazione, ma il bunker dei colchoneros regge l'impatto (Griezmann sbaglia anche un rigore) e ora gli spagnoli sono da soli in testa al Gruppo D a 6 punti, inseguiti dal Bayern a 3 e da Rostov e Psv a 1. Partita molto bella in Russia, dove Poloz (doppietta per lui) segna i primi storici gol del Rostov in Champions League, ma le reti di Propper e De Jong negano ai tifosi di casa la gioia della prima vittoria.

Spettacolo puro al Celtic Stadium di Glasgow, dove i biancoverdi fermano il Manchester City di Guardiola, reduce da 10 vittorie nelle prime 10 partite dell'anno, grazie a un grande Dembele, autore di una doppietta. Il 20enne francese porta avanti i suoi dopo 5', pareggia Fernandinho, poi diventa protagonista Sterling, che in 8 minuti fa prima autogol e poi gol. Nella ripresa ancora Dembele porta avanti gli scozzesi, il definitivo 3-3 è di Nolito. Visto il pareggio degli inglesi, in testa alla classifica del Gruppo C c'è il Barcellona, che in casa del Borussia M'Gladbach va sotto nel primo tempo (Hazard), ma poi recupera e rimonta nella ripresa grazie ai gol di Arda Turan e Piquè.

Ci sono Arsenal e Psg in testa al Gruppo A. Inglesi e francesi, dopo l'1-1 della prima giornata, viaggiano a braccetto in virtù delle rispettive vittorie su Basilea e Ludogorets. La squadra di Wenger archivia la pratica già nel primo tempo, quando una doppietta di Walcott manda al tappeto gli svizzeri. Gli uomini di Emery invece faticano più del previsto per espugnare il campo del Ludogorets, che va in vantaggio al 16' con Natanael, si fa raggiungere a fine primo tempo da Matuidi e poi crolla nella ripresa sotto i colpi di Cavani (doppietta). Sul risultato di 2-1 il portiere del Psg Areola ha parato un rigore tirato troppo debolmente da Moti.