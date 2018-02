Champions, Bayern-Besiktas 5-0, quarti ipotecati

Il Bayern ipoteca i quarti di finale, com'era prevedibile, battendo 5-0 il Besiktas nella gara d'andata. Per i turchi era già una "mission impossible", è diventata una disfatta annunciata quando al 16' Vida si è fatto espellere fermando Lewandowski lanciato a rete: in undici contro dieci i bavaresi non potevano fallire e infatti hanno portato a casa la quattordicesima vittoria consecutiva tra campionato e coppe, la 22esima in 24 partite con Heynckes in panchina.



Al Besiktas va comunque dato il gran merito di aver tenuto viva la partita almeno per tutto il primo tempo: il Bayern ha cominciato a spingere subito sull'acceleratore rendendosi pericoloso con Müller, Coman e Vidal in parità numerica, poi, dopo la prodezza sfiorata da James Rodriguez con una punizione a fil di palo, l'occasione migliore l'hanno avuta proprio i turchi con il nuovo acquisto Vagner Love, bravo a rubar palla in pressing, meno a calciare verso la porta. E se Fabricio è stato bravo a smanacciare in angolo un colpo di testa di Hummels, Ulreich ha tremato comunque quando Quaresma ci ha provato da posizione un po' defilata dopo aver saltato lo stesso Hummels con un numero d'alta scuola.



La seconda svolta della partita arriva poco prima dell'intervallo nell'azione forse meno "pulita" del Bayern: Coman va via sulla fascia e crossa al centro per Alaba che calcia male, la palla finisce a Müller che, tenuto in gioco da Adriano, insacca da due passi anche lui senza colpire benissimo. È il 43' e non basta l'intervallo a ridare energie al Besiktas, stravolto da un primo tempo di gran cuore e in campo con la sesta formazione di partenza più vecchia della storia della Champions, con un'età media di oltre 31 anni. Così nella ripresa i turchi crollano e il Bayern dilaga: Lewandowski colpisce un palo, poi regala a Coman l'assist del 2-0; Kimmich sfonda sempre sulla destra e consente a Müller di firmare la doppietta personale, infine c'è doppia gloria anche per Lewandowski, prima lesto a riprendere una respinta difettosa del portiere, poi bravo nel movimento sul secondo palo sul cross di Müller.