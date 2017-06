Champions, Bayern-Arsenal 5-1: Ancelotti ipoteca i quarti

Il Bayern Monaco travolge 5-1 l'Arsenal all'Allianz Arena nell'andata degli ottavi di finale di Champions League e mette un piede e mezzo nei quarti. Partita quasi perfetta per gli uomini di Ancelotti, che passano al 12' con un gioiello di Robben, vengono raggiunti alla mezz'ora da Sanchez che ribadisce in rete dopo aver sbagliato un rigore, e poi dilagano nella ripresa col gol di Lewandowski, la doppietta di Thiago Alcantara e la rete che "chiude" il discorso qualificazione di Muller.

Bayern-Arsenal 5-1 (Tabellino, cronaca e marcatori)

Finisce 5-1 come il 4 novembre scorso nel girone di qualificazione e con ogni probabilità per la terza volta in sette anni l'Arsenal dice addio alla Champions per mano del Bayern. Allianz Arena gremitissimo e partita che parte subito su ritmi gradevoli. Ancelotti, alla 59esima partita nella fase a eliminazione diretta di Champions League (superato Sir Alex Ferguson), ha impostato la gara chiedendo ai suoi un pressing molto alto e già dai primi minuti la tattica funziona: l'Arsenal si schiaccia subito nella propria metà campo e Vidal con una botta da fuori scalda i guantoni a Ospina (portiere di coppa). Tre minuti dopo arriva il gol spacca partita dei padroni di casa grazie a Robben, che con un perfetto sinistro a giro dal limite dell'area toglie le ragnatele dal sette. Sembrano le premesse di un dominio assoluto da parte dei bavaresi, al 20' ancora Robben pericoloso, i Gunners non si affacciano mai dalle parti di Neuer, poi alla mezz'ora il colpo di scena: sugli sviluppi di un corner Lewandowski controlla nella sua area ma al momento di spazzare viene anticipato da Mazic e gli calcia il piede. Rigore ineccepibile che Sanchez si fa respingere da Neuer, ma poi è bravo a ribadire in rete per il gol del pesantissimo pareggio. Il Bayern si tuffa subito all'attacco, protesta per un tocco di mano in area di Bellerin (molto dubbio), poi va vicino al nuovo vantaggio con Lewandowski di testa, ma la rete ha dato coraggio agli inglesi e il finale di primo tempo è divertentissimo. Prima una grande ripartenza dei Gunners con Xhaka che conclude al volo ma tropppo centrale, poi Bayern due volte vicino al raddoppio e infine Ozil fermato a tu per tu con Neuer da un grande intervento del portiere tedesco.

La ripresa inizia con gli stessi 22 in campo, ma dopo pochissimi minuti Wenger perde Koscielny per infortunio (al suo posto Gabriel) e il Bayern colpisce subito. Lahm sfonda sulla destra e mette in mezzo un gran pallone per Lewandowski, che sale in cielo e la piazza nell'angolino per il 2-1. Il pubblico si scalda, i bavaresi si esaltano, dopo 4 minuti l'attaccante polacco si trasforma in delizioso uomo assist e al termine di una grande azione con il tacco libera solo davanti al portiere Thiago Alcantara, che non sbaglia e sigla il 3-1 che affonda i Gunners. La squadra di Ancelotti è un fiume in piena, Lewandowski salta Ospina e colpisce la traversa, sulla ribattuta Robben calcia a botta sicura e Gibbs la para di mano, ma incredibilmente nessuno degli arbitri se ne accorge e viene assegnato il corner. Sugli sviluppi miracolo di Ospina su Martinez, poi dopo un batti e ribatti Alcantara calcia da fuori, beffa il portiere e trova la doppietta personale: 3 gol in poco più di un quarto d'ora per i bavaresi, Arsenal cancellato dal campo. La furia dei bavaresi si placa leggermente, ma i Gunners non riescono più a rendersi pericolosi nonostante i cambi di Wenger (dentro Walcott e Giroud) e anzi è il Bayern a sfiorare la manita e a protestare ancora per un possibile rigore (meno netto degli altri due ma si poteva fischiare). Negli ultimi minuti i ragazzi di Ancelotti vanno alla ricerca del colpo del definitivo ko, sulla loro strada trovano un ispiratissimo Ospina (migliore in campo dei suoi), ma colpiscono comunque con Muller, che segna il suo secondo gol stagionale, firma il 5-1 e mette un'ipoteca importantissima sulla qualificazione.