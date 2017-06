Champions, Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-4, Simeone vede i quarti

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID 2-4 (tabellino e cronaca)



Sarà anche vero che l'Atletico Madrid ha perso un po' della "garra" delle ultime stagioni, ma contro questo Bayer Leverkusen, almeno per ora, può anche bastare. A differenza delle ultime due stagioni, Simeone difficilmente dovrà giocarsela ai rigori per ottenere la qualificazione ai quarti: il 4-2 in Germania consente ai colchoneros di ipotecare la qualificazione già dopo la gara d'andata e tra tre settimane solo un clamoroso harakiri potrà capovolgere un verdetto che appare già scritto. Il Leverkusen, del resto, è ottavo in Bundesliga, con 30 gol subiti in 21 giornate: più che la scarsa propensione alla fase difensiva, a emergere è stata la bassissima qualità dei difensori, quasi mai vista a livelli così alti.



Se la prima occasione della partita è un goffissimo tentativo di autogol di Wendell, con la palla che per sua fortuna sbatte sulla traversa, è chiaro quale sarà il leitmotiv. Il vantaggio, però, è una prodezza: Saul, che ne fece una anche contro il Bayern l'anno scorso in semifinale, salta un avversario a centrocampo e poi piazza un sinistro a girare all'incrocio. Da applausi. Da brividi, invece, l'errore di Dragovic che spiana la strada al raddoppio di Griezmann, servito dallo scatenato Gameiro.



Nella ripresa il Leverkusen ha almeno il merito di salvare la faccia e cambia marcia dimostrando grande orgoglio: dopo appena 3 minuti Bellarabi accorcia le distanze approfittando di un bel cross di Henrichs dalla destra, poi però a rovinare tutto è ancora Dragovic che si lascia sfuggire Gameiro e, con la complicità dell'arbitro e del suo assistente di porta, gli regala un rigore atterrandolo in realtà prima che entri in area. Lo stesso Gameiro insacca, ma un altro clamoroso errore difensivo, stavolta sull'altra sponda, riapre la partita: Moya respinge sul corpo di Savic, la palla rimbalza in porta per un'autorete tanto beffarda quanto comica. Non pesante, per fortuna del Cholo: Filipe Luis salva sulla linea un tiro di Hernandez e all'86' Fernando Torres segna di testa su assist di Vrsaljko, approfittando di un'altra topica colossale con Toprak che scivola da solo in piena area perdendosi l'ex milanista.