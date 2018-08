Champions: Basilea eliminato, Roma in seconda fascia

Dopo il 2-1 dell'andata in Grecia, il Paok Salonicco vince (3-0, reti di Fernando Varela, Prijovic, El Kaddouri) anche al St. Jakob-Park ed elimina il Basilea dalla Champions League e la notizia fa piacere anche alla Roma. Gli svizzeri, infatti, erano davanti ai giallorossi nel ranking Uefa ma, uscendo al secondo turno preliminare, consentono alla squadra di Di Francesco di salire uno scalino e partire in seconda fascia nel sorteggio dei gironi.



In questo modo l'Italia avrà due squadre in seconda fascia (con la Juventus in prima e l'Inter in quarta): Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, NAPOLI, Tottenham, ROMA, Benfica/Liverpool.

Il Basilea è stato eliminato dal PAOK nel turno preliminare: l’#ASRoma sarà così in seconda fascia nella @ChampionsLeague 2018-19.



I sorteggi sono in programma il 30 agosto pic.twitter.com/FPPwlg2ld5 — AS Roma (@OfficialASRoma) 1 agosto 2018