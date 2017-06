Champions, Barzagli: "Juve, il Bayern è la squadra da evitare"

Sarà che l'eliminazione dell'anno scorso scotta ancora e per alcuni di loro anche quella di 4 anni fa. O sarà semplicemente che Ancelotti ha la brutta fama da allenatore di coppa. Così, dopo Bonucci, ecco un altro juventino che preferirebbe non affrontare il Bayern ai quarti di finale di Champions: "Sarebbe meglio evitare il Bayern - dice Andrea Barzagli in un'intervista a Jtv, il canale tematico bianconero - perché è in un momento di forma eccezionale. Ma è una scelta difficile, quando si arriva tra le migliori 8, sono comunque tutte forti".



Barzagli, tuttavia, fa capire che la Juventus non teme nessuno: "Come qualità - spiega il difensore bianconero - abbiamo raggiunto il top, ma non conta solo la qualità, conta sopratutto il risultato finale. Il primo obiettivo è vincere il sesto scudetto, ma sarebbe il massimo vincere la Champions. In Europa conta molto l'esperienza, anche per questo è importante che la Juventus sia costante e arrivi ogni anno il più lontano possibile".