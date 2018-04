Champions, Barcellona-Roma su Premium Sport

"Vogliamo sognare" ha detto Di Francesco nella conferenza stampa della vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League sul campo del Barcellona, "la paura non aiuta" ha aggiunto il tecnico, che punterà su Nainggolan e Dzeko per cercare di ritagliarsi uno spazio nella storia delle imprese (quasi) impossibili. A mettere paura alla Roma ci ha provato Ernesto Valverde, che nella propria conferenza ha annunciato: "Messi sta bene".

I giallorossi al cospetto del cinque volte Pallone d'Oro e in particolare Alisson, portiere rivelazione della stagione, che si troverà di fronte la Pulce in quello che potrebbe essere un gustoso antipasto della finale del Mondiale russo. Già 12 gol e 5 assist per il fenomeno argentino contro le squadre italiane, una vera e propria sentenza come si è dimostrato ieri sera Cristiano Ronaldo contro la Juventus, ma la Roma ha il dovere di crederci e di provarci fino in fondo.

FORMAZIONI UFFICIALI

Di Francesco deve rinunciare a Nainggolan, il Ninja non è al meglio e il tecnico giallorosso non vuole rischiarlo: al suo posto giocherà il recuperato Pellegrini, Florenzi agisce da esterno alto: dentro Bruno Peres. Nessun problema invece per Valverde, che recupera Busquets: unico assente Coutinho, che ha già disputato almeno un minuto in questa Champions con la maglia del Liverpool.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Sergi Roberto, Messi, Suarez.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Dzeko, Perotti.