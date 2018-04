Champions, Barcellona-Roma 4-1: i blaugrana vedono la semifinale

La Roma sognava una notte storica e invece il Camp Nou è stato crudele, almeno quanto il risultato finale - 4-1 - che premia oltremodo il Barcellona e consente agli spagnoli di fare un deciso passo verso la semifinale di Champions League. I giallorossi, senza Nainggolan che non recupera e va in tribuna e la mossa Florenzi esterno basso con Bruno Peres avanzato, tengono bene il campo nel primo tempo, crollano sotto i colpi di due autogol e delle decisioni di Makkelie ma si aggrappano alla rete di Edin Dzeko in vista di una sfida di ritorno che dovrebbe avere del miracoloso per ribaltare il pronostico.



Dopo dieci minuti prima chance per la Roma ma l'arbitro sorvola sul contatto Dzeko-Semedo, il Barça si fa subito vedere con Messi (pronto Alisson) ma soprattutto con Rakitic che colpisce il palo pieno sugli sviluppi di calcio d'angolo. La pressione blaugrana non è efficace, le occasioni ci sono ma non spaventano Alisson, comunque non in grande serata: il brasiliano attento su Suarez alla mezz'ora. La svolta funesta arriva poco dopo, è De Rossi ad infilare il proprio portiere cercando di anticipare Messi: vantaggio blaugrana che riesce a cavarsela nuovamente nel finale quando Makkelie non vede un secondo rigore per i giallorossi assegnando una punizione poi sprecata da Pellegrini.



Nella ripresa non si vede la stessa Roma ed è anche per questo motivo che, pur con un Barça non irresistibile, che arrivano il secondo e terzo gol. Uno-due micidiale tra il 55' e il 59' quando Manolas di ginocchio batte un esasperato Alisson (quinto autogol stagionale in Champions per la squadra di Valverde) e poi Piqué infila da due passi una corta respinta del portiere giallorosso. I miracoli finali di ter Stegen su Defrel e Perotti certificano la buona volontà romanista, l'asse Perotti-Dzeko al 79' partorisce il meritato gol ma l'errore finale di Gonalons che Suarez trasforma in gol potrebbe mettere una pietra sulla qualificazione.