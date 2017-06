Champions, Barcellona-Psg 6-1: remuntada leggendaria!

Remuntada leggendaria: il Barcellona batte 6-1 il Psg e ribalta la sconfitta di Parigi, dove i catalani avevano perso 4-0. Non ci era mai riuscito nessuno nella storia del calcio. Succede l'incredibile nel finale: dopo il gol di Cavani al 62' sembrava tutto finito, dall'88' al 95' sono arrivate le reti (due di Neymar, una di Sergi Roberto) che resteranno nella storia del calcio.



Il Barcellona va in campo con una formazione ultra-offensiva: 3-3-1-3, con Rafinha e Neymar teorici esterni d'attacco costretti anche a sacrificarsi in copertura e una difesa composta da Mascherano, Piqué e Umtiti. L'idea di Luis Enrique è attaccare sin dall'inizio sfruttando Messi a tutto campo come nelle ultime giornate di campionato e non tenendolo largo a destra: rispetto alla disfatta di Parigi restano fuori Sergi Roberto e André Gomes, due delle maggiori delusioni di questa stagione. La partita comincia nel migliore dei modi perché dopo 3 minuti Suarez va già in gol sugli sviluppi di un calcio piazzato: il Pistolero ci mette la testa,Trapp è sorpreso e la palla oltrepassa la linea.



Il Psg è in bambola, Matuidi e Draxler vengono subito ammoniti e dopo un rigore reclamato dai francesi per mani di Mascherano (involontario) Neymar sfiora il raddoppio con un gran destro da fuori, mentre Messi non sfrutta un paio di calci piazzati e Suarez va precipitosamente al tiro dopo un controllo non perfetto su una bella verticalizzazione di Messi. Piano piano il Barcellona sembra rallentare, ma al 40' una magia di Iniesta porta al 2-0: il centrocampista recupera una palla apparentemente persa (complice una dormita di Marquinhos) e la mette al centro di tacco, poi Kurzawa combina un pasticcio e la sua deviazione inganna Trapp. Così, all'intervallo, metà dell'opera è compiuta.



La ripresa è un turbinio di emozioni: Neymar cade in area intralciato da Meunier (che era già a terra), l'arbitro concede il rigore e Messi firma il 3-0. Il Camp Nou comincia a sognare e il palo colpito subito dopo da Cavani (su assist di Meunier) sembra quasi un segno del destino. Invece è il preludio al gol: Emery fa entrare Di Maria, il Psg prende coraggio e al 62', su torre di Kurzawa, il Matador scarica in rete la sua rabbia. Poi si divora il 3-2 che avrebbe chiuso definitivamente la partita, mentre il Barça riprende con meno convinzione il suo tentativo di impresa sfiorando il 4-1 con Arda Turan (salvataggio sulla linea di Marquinhos) e rischiando di subire il 3-2 da Di Maria. Proprio dopo l'errore dell'argentino la gara si accende improvvisamente nel finale: Neymar firma il 4-1, poi Suarez guadagna un altro rigore (generoso) e il brasiliano lo trasforma. 5-1 al 91', ultimi minuti col fiato sospeso. E proprio all'ultimo secondo, su assist di Neymar, Sergi Roberto trova la zampata vincente che manda in delirio il Camp Nou.