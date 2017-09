Champions, Barcellona-Juventus su Premium Sport

Riparte la corsa della Juventus verso quella Champions sfuggita due volte in finale negli ultimi tre anni e la prima tappa è di grande fascino. La squadra di Allegri esordisce al Camp Nou in casa del Barcellona di un Leo Messi in forma smagliante e desideroso di prendersi la rivincita sull'amico Dybala dopo l'eliminazione dello scorso anno ai quarti (diretta esclusiva su Premium Sport alle 20.45).

"Sarà difficilissimo non subire gol per la terza partita in fila" ha detto Allegri alla vigilia e per questo motivo il tecnico bianconero conferma il 4-3-3 mascherato da 4-3-2-1 e viste le tante assenze (Mandzukic, Chiellini e Howedes non convocati, Cuadrado squalificato, Marchisio e Khedira indisponibili e Pjaca e Lichtsteiner esclusi dalla lista Uefa) il tecnico bianconero lancia dal primo minuto Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano ha giocato finora solo 16 minuti in campionato e Allegri di solito è molto prudente nel lanciare i giovani, ma il tecnico ha speso parole al miele per lui e quello del Camp Nou sarà un test importante.

Bentancur però non sarà l'unica novità: in porta torna Buffon, certo di un posto da titolare anche Barzagli, che gioca al centro con Benatia e dirotta Rugani in panchina, mentre sulle fasce ci sono De Sciglio a destra e il recuperato Alex Sandro sull'altra fascia. In mezzo al campo Pjanic, Matuidi e Bentancur, il tridente sarà formato da Dybala, Higuain e Douglas Costa.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic; Dembélé, Suarez, Messi. Allenatore: Valverde

Juventus (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Barzagli, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain. Allenatore: Allegri.