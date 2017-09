Champions, Barcellona-Juventus a Skomina. Mazic per Roma-Atetico Madrid

Sarà lo sloveno Damir Skomina a dirigere la supersfida Barcellona-Juventus, primo turno del Gruppo D di Champions League, in programma martedì sera al Camp Nou. Sarà coadiuvato dagli assistenti Jure Praprotnik e Robert Vukan e dagli addizionali Matej Jug e Slavko Vinčić. Skomina è stato l'arbitro del ritorno del playoff Nizza-Napoli (successo degli azzurri per 2-0) e dell'ultima finale di Europa League tra Ajax e Manchester United vinta dai Red Devils. Unico incrocio incoraggiante per i bianconeri: nella stagione 2015/16 l'undici di Allegri si impose 2-1 sul campo del City.



Il serbo Milorad Mazic arbitrerà il match della Roma contro l'Atletico Madrid, che si disputerà sempre martedì sera all'Olimpico (Gruppo C). Sarà coadiuvato dagli assistenti Milovan Ristić e Dalibor Djurdjević, e dagli addizionali Nenad Djokić e Danilo Grujić. Un solo precedente per i giallorossi con il fischietto: nella stagione 2014/15 la squadra allora allenata da Garcia nell'ultimo turno dei gironi perse 2-0 in casa contro il City (reti di Nasri e Zabaleta) retrocedendo in Europa League.