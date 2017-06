Champions, Barcellona-Juventus 0-0, Allegri in semifinale

BARCELLONA-JUVENTUS 0-0 (clicca qui per tabellino e cronaca)



Non è servita una partita leggendaria per conquistare le semifinali di Champions: la Juve aveva compiuto il suo capolavoro già allo Stadium e a Barcellona ha fatto semplicemente quasi tutto quello che le aveva chiesto Allegri. Lucidità sempre, freddezza a tratti: segnare un gol, del resto, non è stato necessario. Lo 0-0 del Camp Nou manda avanti i bianconeri che tornano tra le prime 4 a distanza di due anni, mentre i catalani si fermano ancora ai quarti, proprio come la scorsa stagione: Max consuma la sua vendetta personale, rispetto alla finale del 2015 e rispetto alle due eliminazioni subite col Milan dai catalani.



Il 3-0 dell'11 aprile condiziona inevitabilmente la partita che viaggia sullo stesso ritmo e sulle stesse note per 90 minuti: il Barcellona attacca provando a sfruttare soprattutto le accelerazioni di Messi e Neymar, con qualche fiammata del vecchio Iniesta, ma le rarissime sovrapposizioni dei terzini che un tempo erano letali. Se la Juve riesce tutto sommato a chiudere gli spazi è anche perché Cuadrado da una parte e Mandzukic dall'altra hanno gioco facile nel limitare Sergi Roberto e Jordi Alba. Suarez, invece, finisce nella morsa Bonucci-Chiellini e non la vede quasi mai.



Per un tempo i bianconeri non arretrano mai troppo, né alzano il pressing in maniera eccessiva: le occasioni migliori capitano a Higuain, che lascia a casa l'istinto da killer come succede spesso in Champions, anche se non sbaglia nessun gol clamoroso e si fa apprezzare per come lotta e per alcune aperture. Dybala ha il merito, dati alla mano, di completare il 100% dei passaggi: servono a organizzare le ripartenze e a spezzare il ritmo degli attacchi incessanti dei catalani.



La partita cambia un po' proprio quando la Juve, un po' a corto di fiato, smette di ripartire in velocità: il Barcellona prende coraggio, i terzini e persino Piqué accompagnano l'azione e in area arrivano più palloni: per fortuna di Buffon (protagonista anche di un'uscita a vuoto), Messi non centra la porta per tre volte, come aveva già fatto nel primo tempo, e lo stesso fa Sergi Roberto. Ma piano piano anche i blaugrana perdono energie: Allegri si difende facendo entrare Barzagli per Dybala e passando al 3-5-2 e di fatto non soffre più. Luis Enrique aveva sempre vinto al Camp Nou in Champions, la serie si interrompe proprio alla sua ultima panchina europea. Lui a fine anno andrà via, il Barça va già a casa. Nel gotha europeo c'è la Juve.