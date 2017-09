Champions, Barcellona-Juve 3-0: Messi-Rakitic-Messi, Allegri k.o.

La nuova avventura della Juve in Champions ricomincia nello stesso modo in cui era finita. Con una sconfitta che fa male e che suona come uno schiaffo. Certo, una cosa è perdere la finale col Real Madrid, un'altra è cadere 3-0 all'esordio al Camp Nou, contro il Barcellona. Ma se si ripensa al doppio confronto nei quarti della passata stagione, impossibile non evidenziare le differenze. La palla persa in uscita da Benatia che spalanca le porte al 2-0 di Rakitic è l'immagine simbolica di quello che, almeno oggi, la Juve non è o non sembra più. Una corazzata imperforabile. Allora c'erano la BBC e una Juve feroce, senza Bonucci (andato al Milan), Chiellini (infortunato), più i vari Dani Alves, Khedira e Mandzukic, forse era difficile ripetersi allo stesso livello.



Allegri sceglie la strategia giusta, al di là degli uomini, e la squadra interpreta bene la partita per 45 minuti lasciando il possesso palla al Barcellona e giocando in verticale per i propri attaccanti: Dybala è quasi sempre in posizione centrale per un 4-3-3 atipico, visto che Douglas Costa è stabile a sinistra e sull'altra fascia, di fatto, non attacca nessuno. La Juve, così, tira di più, con De Sciglio, Dybala e Higuain, anche se non mette mai l'uomo davanti alla porta: il Barça fa fatica, anche perché la diga Bentancur-Pjanic-Matuidi funziona, ma i pericoli arrivano comunque. Suarez scalda le mani a Buffon, Dembelé spreca un regalo di De Sciglio, Messi (in teoria schierato a sinistra nel 4-3-3) gioca dove vuole e muovendosi a tutto campo alla fine trova lo spiraglio giusto, combinando con Suarez al 45' e calciando di sinistro in porta.



È il primo gol che Leo segna a Buffon ed è quello che cambia completamente la partita. La Juve, costretta a schierare Sturaro nell'inedita posizione di terzino destro dopo l'infortunio di De Sciglio, rientra in campo completamente tramortita. Dybala ha la palla del possibile pari, ma a differenza del suo capitano in nazionale non sfrutta la prima vera grande occasione. Poi è solo Barça e quasi solo Messi che propizia il 2-0 di Rakitic, colpisce un palo e segna con una grande azione personale il 3-0. La Juve, invece, si spegne, al di là di un salvataggio sulla linea di Piqué su colpo di testa di Benatia. Troppo poco per far male.