Champions, Barcellona-Chelsea 3-0: Messi vale i quarti

Il Barcellona approda ai quarti di finale di Champions League grazie a Lionel Messi: spesso la prestazione complessiva dei blaugrana viene messa in secondo piano per risaltare il suo giocatore più luminoso ma, almeno nel doppio confronto degli ottavi di finale contro il Chelsea, non è esagerata come sintesi. Se nel match di andata a Londra la Pulce aveva segnato l'1-1, al Camp Nou fa anche di meglio: nel 3-0 complessivo segna il primo e terzo gol oltre a far nascere dal nulla l'azione che porta alla seconda rete, segnata da Dembélé.



I due gol sono anche il numero 99 e 100 dell'argentino in Champions League, secondo giocatore a riuscirci dopo Cristiano Ronaldo. Ma, dicevamo, la qualificazione ai quarti è gran merito di Messi perché il Chelsea non sfigura per nulla. Anzi, la squadra di Antonio Conte rimane pienamente in partita fino allo 0-3 e nel computo delle azioni totali è quasi uno scandalo che non abbia segnato almeno un gol (e sullo 0-1 o 0-2 avrebbe potuto cambiare tutto). I blaugrana a lungo hanno sofferto non riuscendo neanche a ripartire, trovando più equilibrio grazie all'ingresso di Paulinho e alla rassegnazione finale degli ospiti.



Ter Stegen salva due volte su Willian e Marcos Alonso, lo spagnolo è indiavolato e colpisce un palo (e per il Chelsea sono quattro, contando i due dell'andata e la traversa al 90' di Rudiger) su punizione oltre a reclamare un rigore per trattenuta di Piqué in area. Da registrare anche un'altra grande occasione sprecata da Kanté, che fa letteralmente esplodere Conte. Ma quando Messi: sblocca dopo due minuti (male Courtois); ruba palla a Fabregas, ne scarta due per poi servire Dembélé; infine mette nuovamente la firma beffando ancora il portiere dei Blues... diventa difficile per tutti. Anche per chi questo Barcellona se lo troverà di fronte ai quarti.