Champions, Barcellona, Bayern e Psg fanno festa, Mourinho pure

Vincono tutte le grandi: il Barcellona resta a punteggio pieno nel girone della Juve travolgendo l'Olympiacos anche in dieci contro undici, Psg e Bayern non hanno problemi contro Anderlecht e Celtic, mentre il Manchester United continua la sua cavalcata al comando del gruppo A passando sul campo del Benfica. Il colpaccio della serata, allora, lo fa il Basilea sul campo del Cska Mosca.



ANDERLECHT-PSG 0-4 Goleada a Bruxelles. Passano poco più di tre minuti e il Psg sblocca il risultato: merito di Kylian Mbappé che chiude una triangolazione con Verratti e batte il portiere sul primo palo. L'Anderlecht prova a reagire subito e costruisce occasioni in serie nel giro di un quarto d'ora: destro di Kums che si spegne di un metro fuori, due incursioni di Onyekuru chiuse entrambe con una parata di Areola, che poi salva anche su Teodorczyk. Pian piano il furore belga cala e al 44' il Psg raddoppia: botta di Neymar, il portiere respinge sulla testa di Mbappé che fa da torre a Cavani, bravo a insaccare sempre di testa. A mettere in cassaforte il risultato ci pensa Neymar a metà ripresa: il brasiliano sceglie di calciare rasoterra la punizione dal limite, la barriera salta e una leggera deviazione inganna il portiere per il 3-0. Nel finale c'è gloria anche per Di Maria che in contropiede non sbaglia solo davanti al portiere.

BARCELLONA-OLYMPIACOS 3-1 Comanda Barcellona nel gruppo D, quello della Juve. Come era facile prevedere si gioca in una sola metà campo sin dall'inizio: Suarez sciupa in modo clamoroso la prima occasione della partita calciando a lato da due passi, così a sbloccare il risultato ci pensa Nikolau intervenendo in modo goffo sul cross di Deulofeu dalla destra e battendo il proprio portiere. A questo punto sale in cattedra Proto, il portiere dell'Olympiacos: salva su Deulofeu, poi sbaglia l'uscita su Paulinho che di testa colpisce la traversa, ma nega il gol due volte a Messi e una a Suarez. Poco prima dell'intervallo il Barcellona si complica la vita: Piqué segna toccando con la mano e si becca la seconda ammonizione lasciando la squadra in dieci. Ma l'inferiorità numerica non è un problema se hai in squadra Messi: Leo raddoppia su punizione e serve a Digne l'assist del 3-0. Inutile la rete di Nikolau nel finale che serve solo a rendere il passivo dell'Olympiacos meno pesante.

BAYERN-CELTIC 3-0 Heynckes vince anche in Champions, dopo aver esordito alla grande in campionato. Il Bayern va subito a segno al 6': Coman trova in piena area Thiago Alcantara, bravo a insaccare sotto la traversa, ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente perché lo juventino aveva rimesso la palla al centro dopo che la stessa aveva varcato la linea di fondo. Poco male, il Bayern i gol validi li trova lo stesso: dopo un'occasione clamorosamente fallita da Alaba, infatti, al 17' sblocca Müller ribadendo in rete dopo una respinta del portiere su colpo di testa di Lewandowski; al 29' è Kimmich a raddoppiare svettando sul perfetto cross di Coman. Ed è sempre di testa che arriva il tris che di fatto chiude i conti in apertura di ripresa: cross di Robben, incornata precisa di Hummels.

BENFICA-MANCHESTER UNITED 0-1 Solito pragmatico Mourinho. Il Manchester United, ancora alle prese con l'emergenza infortuni a centrocampo, fatica più del previsto sul campo del Benfica, ultimo nel girone, ma passa grazie a una clamorosa papera di Svilar, 18enne belga diventato il più giovane portiere ad esordire in Champions. Nel primo tempo i Red Devils hanno difficoltà a rendersi pericolosi, ma rischiano anche pochissimo, se non su un tiro di Salvio che termina di poco a lato. Il baby Svilar prova a diventare protagonista al 36' salvando su Matic, ma al 64' fa la frittata sulla punizione di Rashford: riesce a bloccare il cross tutt'altro che insidioso, ma indietreggiando si trascina il pallone oltre la linea di porta.