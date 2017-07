Champions, Balotelli-gol ma il Nizza pareggia

Mario Balotelli non fallisce l'appuntamento con la Champions League ma il Nizza non va oltre il pari casalingo con l'Ajax. Super Mario segna al 32' su assist di Seri e poi viene sostituito al 70' quando Van de Beek aveva già trovato il gol dell'1-1. Dalbert, obiettivo dell'Inter, è rimasto 87 minuti in panchina ed è entrato solo nel finale.



Nelle altre partite 0-0 tra Celtic e Rosenborg, vittorie di Dinamo Kiev (3-1 sullo Young Boys), Astana (3-1 sul Legia Varsavia), Hapoel Beer Sheva (2-0 sul Ludogorets) e Maribord (1-0 sull'Hafnarfjordur).

Percorso piazzate

Steaua Bucarest - Viktoria Plzeň 2-2

Club Brugge-Basaksehir 3-3



Percorso campioni

Qarabağ - Sheriff 0-0

Slavia Praga - BATE Borisov 1-0

Vardar - Copenaghen 1-0

Partizan - Olympiacos 1-3

Salisburgo-Rjeka 0-0

Vitorul-APOEL 1-0

