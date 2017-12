Champions, Atletico-Roma 2-0: eurogol di Griezmann

Non ce l'ha fatta la Roma. A Madrid serviva un punto per volare agli ottavi, ma la squadra di Di Francesco, dopo aver giocato un ottimo primo tempo che avrebbe meritato di chiudere in vantaggio, cala vistosamente nella ripresa e viene punita dalle reti di Griezmann (splendida rovesciata al volo) e di Gameiro nel finale, che tengono vive le esigue speranze di qualificazione degli spagnoli. Per i giallorossi, che dovranno battere il Qarabag all'Olimpico tra due settimane per staccare il pass per gli ottavi, espulso Bruno Peres a 10' dal ternime.

Atletico-Roma 2-0 (tabellino e cronaca)

Dopo l'esaltante vittoria nel derby, Di Francesco arriva al Wanda Metropolitano alla ricerca del punto che vorrebbe dire qualificazione e per ottenerlo sceglie Fazio in difesa in mezzo con Manolas, Pellegrini e Gonalons a centrocampo e Gerson nel tridente con gli intoccabili Perotti e Dezeko. Simeone invece perde nella rifinitura Juanfran ed è costretto ad arretrare Partey nei 4 di difesa e a lanciare Fernandez dal primo minuto a centrocampo, il tridente è composto da Carrasco, Torres e Griezmann.

Avvio incoraggiante per i giallorossi, che dimostrano di non accusare la pressione del pubblico spagnolo e hanno la prima buona occasione della gara con Pellegrini, che però ci mette troppo a coordinarsi per calciare. L'Atletico risponde con una chance per Torres, ma a fare la partita è la squadra di Di Francesco, che sfonda spesso a sinistra ma ha il demerito di non essere abbastanza cinica (sprecano Gerson e Dzeko). Col passare dei minuti i cochoneros prendono le misure alla Roma e a metà primo tempo sono due volte pericolosi in ripartenza, Koke manca di un soffio l'appuntamento col pallone. Dopo il buon avvio dei giallorossi, la partita si mantiene equilibrata, entrambe le squadre sono pericolose ma nessuno dei due portieri è chiamato a grandi interventi. Al tramonto del primo tempo gol giustamente annullato agli spagnoli per un tocco di mano e dopo un'iniziativa personale di Kolarov si va al riposo sullo 0-0, risultato che sorride alla squadra di Di Francesco.

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo e con un Atletico molto più aggressivo e alto rispetto ai primi 45 minuti, Carrasco spaventa la retroguardia giallorossa con una bella iniziativa personale. Le squadre si allungano notevolmente rispetto alla prima frazione e la partita diventa più divertente, per dare ordine al centrocampo Di Francesco inserisce Strootman per Pellegrini, Simeone invece risponde aumentando la pericolosità offensiva inserendo Correa al posto di Fernandez e Gabi per Koke. Al 65' Nainggolan prova il gol da fenomeno sorprendendo Oblak fuori dai pali, ma il suo tiro centra in pieno il palo, Torres risponde poco dopo con un potente destro a lato. Simeone si gioca tutte le sue carte mandando in campo anche Gameiro e poco dopo viene premiato: Correa scappa sulla fascia tenuto in gioco da Fazio e mette in mezzo per Griezmann, che si coordina e fa un gol da fenomeno vero sancendo la pace coi propri tifosi dopo i fischi del derby. Il gol mette le ali all'Atletico, che poco dopo sfiora il 2-0 con Torres, ma Alisson è bravissimo. Di Francesco inserisce anche El Shaarawy, ma la Roma sembra stanca e non ha la lucidità necessaria per colpire, tanto più che a 10' dalla fine perde anche Bruno Peres per espulsione e all'85' crolla definitivamente, punita da Gameiro. Una sconfitta che fa male ma che non cambia quasi nulla, con tre punti all'Olimpico col Qarabag tra due settimane saranno ottavi di finale.