Champions, Atletico-Real 2-1: Zidane di nuovo in finale

Il Real resta un vero e proprio incubo per l'Atletico Madrid, che per la quinta volta in cinque sfide viene eliminato dai cugini. La remuntada impossibile si è rivelata tale per i colchoneros, che nonostante un avvio super (2-0 in un quarto d'ora firmato Saul e Griezmann) escono ancora dal campo sconfitti puniti dal gol in chiusura di primo tempo di Isco, che manda le merengues a Cardiff con 45' di anticipo. Il 3 giugno al Millennium Stadium sarà Juventus-Real Madrid, ma l'Atletico esce comunque a testa alta dopo una partita che a tratti è sembrata più una battaglia.

"Orgogliosi di non essere come voi". L'imponente coreografia scelta dai tifosi colchoneros per l'ultima gara europea al Calderon la dice lunga sul clima che si respira in campo e sugli spalti. Il popolo biancorosso spinge la squadra di Simeone ad un'impresa "catalanista" (come si legge su uno striscione) e Godin e compagni rispondono con un avvio da sogno. Griezmann incendia il pubblico col primo tiro dopo 50 secondi, poco dopo Navas salva con una gran parata su Koke, al terzo tentativo è 1-0 grazie Saul, che salta indisturbato di testa (lo perde CR7) e la mette dentro.

Il gol accende ulteriormente il pubblico, la partita diventa una battaglia (subito ammoniti Casemiro e Savic), ma in avvio quelli del Real sembrano davvero essere nati a Beverly Hills. I colchoneros arrivano prima su tutti i palloni, al 15' sciocchezza di Varane, che stende Torres (preferito a Gameiro) e manda di nuovo Griezmann a 11 metri di distanza da Navas come nella finale di Milano. Le Petit Diable calcia male (tocca addirittura due volte come Bacca a Sassuolo), ma la mette dentro mandando in delirio totale il Calderon. Zidane dalla panchina chiede ai suoi di palleggiare, Simeone predica calma e i colchoneros si rintanano dietro la linea della palla chiudendo ogni spazio (a metà primo tempo il Real ha completato 150 passaggi contro i 45 dei padroni di casa) e abbassando il ritmo.

Alla mezz'ora proteste dei padroni di casa per un intervento sconsiderato di Casemiro, già ammonito, su Griezmann, ma il brasiliano viene graziato dall'arbitro Çakir. Nel finale poche occasioni e tante botte fino al pazzesco numero di Benzema, che ne salta tre sulla linea di fondo, mette in mezzo e propizia il gol da due passi di Isco (61esima partita a segno di fila per il Real, eguagliato il record del Bayern), che mette fine all'illusione dell'Atletì (Ronaldo zittisce il Calderon).

La ripresa comincia con gli stessi 22 in campo, ma dopo pochi minuti Simeone le prova tutte gettando nella mischia Gameiro e Thomas per Torres e Gimenez. Nonostante un Atletico a trazione anteriore, il Real non si scompone e addormenta il ritmo con il possesso palla prima che la fitta rete di passaggi metta Ronaldo in condizione di segnare il nono gol nelle ultime quattro gare a eliminazione diretta (conlusione sul fondo di poco).

Il pallone ce l'hanno sempre i blancos, la foga agonistica dell'Atletico è soffocata dalla grande qualità dei palleggiatori di Zidane, ma appena può verticalizzare la squadra di Simeone è pericolosissima. Carrasco si beve Danilo e conclude, Navas è super, sulla ribattuta arriva il colpo di testa di Gameiro da due passi e Navas diventa Superman negando il 3-1 che avrebbe potuto riaprire tutto.

L'Atletico produce il massimo sforzo, Griezmann ci prova con un gran tiro da fuori, ma il tempo passa senza trovare il gol della speranza e per il Real si aprono spazi invitanti. Ronaldo si vede annullare un gol per fuorigioco dubbio, Benzema viene fermato sul più bello dopo un altro grande numero, poi Godin salva alla grande su CR7 interrompendo una ripertenza letale.

Gli ultimi minuti in campo non contano più niente, lo spettacolo si sposta sugli spalti: i tifosi colchoneros saltano e cantano, arriva anche un acquazzone a rendere tutto più romantico e alla fine sono solo applausi. Non poteva esserci spettacolo più degno per l'ultima del Calderon!