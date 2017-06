Champions, Atletico Madrid-Leverkusen 0-0: Simeone ai quarti

L'Atletico Madrid contiene il Bayer Leverkusen, pareggia 0-0 in casa nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si qualifica ai quarti con il minimo sforzo, anche se non siamo sicuri che fosse esattamente questa la partita preparata da Simeone. Entrambi gli allenatori devono fare i conti con numerose assenze - tra infortunati, squalificati e... scolari - ma ovviamente il Cholo è forte del 4-2 della BayArena e ne approfitta per far rifiatare qualche big come Gameiro e ritrovando Torres in panchina dopo il tremendo scontro frontale nel match contro il Deportivo lo scorso 2 marzo.



ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN 0-0 (Tabellino e cronaca)

Di sicuro l'impostazione dei Colchoneros non è quella da arrembaggio disperato ma la sensazione è che la squadra non sia concentrata come ha sempre abituato i tifosi in Champions. Simeone si sbraccia dalla panchina ma la bassa tensione dell'Atletico fa correre pericoli non da poco a Oblak soprattutto nella ripresa: da cerchietto rosso il doppio miracolo al 57' su Brandt e Volland che poi diventa triplo grazie alla muraglia difensiva biancorossa sulla linea di porta, un'occasione (nata da un erroraccio di Gimenez) che poteva quantomeno riaprire la qualificazione.



Korkut, spuntato senza Çalhanoğlu e Kiessling, si aggrappa a Bellarabi e il Chicharito ma, nonostante i tanti tiri - dei quali pochi realmente pericolosi - il gol non arriva contro quella che è comunque una delle migliori organizzazioni difensive del panorama europeo. Simeone inserisce Savic, si copre con il 4-1-4-1 e porta a casa la sua quarta qualificazione ai quarti da quando allena l'Atletico mentre il Bayer continua nella maledizione che li vede eliminati agli ottavi dal 2001/02.

TENSIONE PRIMA DEL MATCH

Prima dell'inizio di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen, incidenti a circa 100 metri dal Vicente Calderon: tifosi Colchoneros e forze dell'ordine sono venuti a contatto dopo un fitto lancio di bottiglie ed altri oggetti, la polizia ha poi disperso la folla e arrestato alcune persone.