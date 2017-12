Champions, Atletico Madrid eliminato: Juan Jesus sfotte Griezmann

Juan Jesus prende in giro Griezmann. Il difensore della Roma ha ripescato il tweet dell'attaccante dell'Atletico Madrid che in estate al momento del sorteggio di Champions aveva scritto "mi piace". Evidentemente la punta pensava che il girone fosse facile per il suo Atletico e invece i Colchoneros sono stati estromessi dalla competizione arrivando alle spalle di giallorossi e Chelsea. "Non ti piace più" scrive ora in maniera beffarda il centrale capitolino e i compagni, Nainggolan, in testa, apprezzano...