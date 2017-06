Champions, Atletico-Leicester 1-0: Griezmann non sbaglia dal dischetto

Se un quarto di finale di Champions League non può mai essere brutto, diciamo che è stata la partita meno bella delle quattro viste in questi due giorni. L'Atletico Madrid di Simeone vince 1-0 al Calderon nell'andata dei quarti di finale contro il Leicester e rimanda il discorso qualificazione alla sfida che si giocherà in Inghilterra tra sei giorni. A decidere il match un rigore, totalmente inesistente perchè il fallo è fuori area, di Griezmann, che se l'era guadagnato dopo una grande ripartenza. Nella ripresa partita bloccata, gli spagnoli ci provano senza troppa convinzione e non rischiano mai. Al ritorno mancherà Huth, diffidato e ammonito.

Atletico-Leicester 1-0 (tabellino, cronaca e curiosità)

Simeone sa che l'occasione per centrare la terza finale in quattro anni è ghiotta e schiera il miglior undici possibile, con Torres dal primo minuto al fianco di Griezmann e Carrasco e Saul centrocampisti aggiunti, molto meno larghi del solito. Shakespeare deve rinunciare a capitan Morgan e getta nella mischia l'ex Fiorentina Benalouane, ordinando alla squadra di avere un atteggiamento prudente che si traduce in Mahrez che fa il terzino a destra e il solo Vardy davanti a sfidare i centrali colchoneros imbeccato dai lanci lunghi.

L'avvio è tutto per i padroni di casa, Koke colpisce il palo con un clamoroso tiro da fuori area praticamente da fermo, poi Carrasco la cicca e la mette fuori col destro dopo un erroraccio di Huth. I primi minuti sono da incubo per gli inglesi, che probabilmente subiscono l'impatto del Calderon, ma col passare del tempo le Foxes crescono e a metà primo tempo c'è anche la prima occasione per Okazaki, che però non arriva sul cross di Albrighton. Il Leicester guadagna campo, prende coraggio, ma è una trappola: l'Atletico abbassa il baricentro per poi colpire come preferisce, in contropiede. Al 27' rimessa laterale gestita malissimo dagli inglesi, Griezmann ruba palla e si produce in uno strappo di 60 metri che si conclude col fallo, chiaramente fuori area, di Albrighton, ma l'arbitro Eriksson vede male e assegna il rigore che il Petit Diable non sbaglia. Il Calderon esplode, gli inglesi, che evidentemente pagano l'inesperienza a questi livelli, tornano a rintanarsi in area, con gli spagnoli che ci provano molto da fuori ma faticano a sfondare. Il primo tempo si chiude sull'1-0 e tra le proteste dei padroni di casa per un rigore che questa volta c'era ma non è stato assegnato. (Non una serata fortunata neanche per gli arbitri italiani Orsato a Dortmund e Rizzoli a Monaco).

La ripresa si apre con King al posto di Okazaki, ma il copione rimane quello del primo tempo: la partita è rocciosa, fisica, tattica, gli spazi per l'Atletico, che comunque non è squadra che predilige fare la partita e avere sempre il possesso, sono pochi e l'unico in grado di accendere la luce sembra Griezmann, che in avvio scappa via a Huth e lo costringe al fallo che gli farà saltare il ritorno. L'Atletico comanda il gioco ma non sfonda, le occasioni sono poche, Simeone prova a inserire Correa per Carrasco, ma si vedono più falli che passaggi. A 20' dal ternime l'Atletico prova lo stesso "trucchetto" del primo tempo, arretra vistosamente il baricentro nella speranza di farsi attaccare e colpire in ripartenza, ma le Foxes hanno imparato dall'ingenuità dei primi 45' e non si scoprono. Simeone sembra accontentarsi dell'1-0 e nell'ultimo quarto d'ora toglie un inconcludente Torres (goffo ai limiti del ridicolo il suo unico tentativo di tiro del match) per inserire Thomas, sull'altra panchina Shakespeare decide invece di evitare un possibile giallo a Vardy (diffidato) e getta nella mischia Slimani. Nel recupero il Calderon, che si aspettava di più, mugugna e fischia, ma Simeone si tiene stretta la vittoria, si giocherà tutto tra sei giorni nella bolgia del King Power Stadium.