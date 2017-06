Champions, Asprilla: "Real squadra di ratti". Poi scherza: "E' stato Piquè..."

Il Real Madrid vola in semifinale di Champions tra le polemiche per l'arbitraggio di Victor Kassai e molti ex calciatori come Vieri, Ballack e Gullit esprimono il loro disappunto per la direzione di gara su Twitter, ma Faustino Asprilla va oltre e attacca direttamente il club spagnolo: “Basta! Basta furti del Real Madrid, basta gol in fuorigioco ed espulsioni. Basta furti, squadra di ratti… “.

Poco dopo l’ex attaccante colombiano del Parma ha scherzato su quanto scritto 'dando la colpa' al difensore del Barcellona, Gerard Piqué: “Hanno violato il mio account e scritto cose contro il Real Madrid, io credo che sia stato violato da Piqué”.

¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas... — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 18 aprile 2017