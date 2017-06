Champions, Arsenal-Bayern 1-5: Ancelotti ai quarti, altra manita

ARSENAL-BAYERN 1-5 (tabellino e cronaca)



Cinque all'andata, altri cinque al ritorno: il Bayern concede il bis con l'Arsenal e dopo aver praticamente rinunciato a giocare il primo tempo, si sveglia e domina, complice l'espulsione di Koscielny che di fatto spegne ogni velleità di rimonta dei Gunners. 5-1, dunque: Wenger, nel momento più delicato della stagione, fa la storia nel modo peggiore possibile subendo la peggiore sconfitta interna in Europa nella storia del club. Ancelotti, invece, conferma di aver in meno uno squadrone candidato al trionfo finale: del resto è la sesta volta consecutiva che si qualifica ai quarti.



Non si respira aria di "evento" all'Emirates: all'esterno dello stadio i tifosi dell'Arsenal manifestano contro Wenger chiedendone l'esonero, dentro quelli del Bayern riversano in campo rotoli di carta protestando contro il caro-biglietti, costringendo l'arbitro a sospendere la partita per un minuto e Rafinha ad aiutare nella "pulizia" del campo. Inevitabilmente il 5-1 dell'andata condiziona l'atteggiamento dei bavaresi che concedono campo e occasioni ai Gunners: Neuer si esibisce in una delle sue proverbiali uscite fuori area su Walcott, poi però, dopo un palo sfiorato da Giroud, gli regala il gol (nato da una rimessa laterale) che al 20' accende le speranze di Wenger. Lo slalom forse è casuale e favorito da un rimpallo, il "buco" del portierone tedesco magari no. Questione di testa appunto: lo capisci quando Hummels perde di continuo palloni in uscita o quando Vidal si fa aggirare in area da Oxlade-Chamberlain o peggio ancora quando Lewandowski calcia malissimo nell'unica occasione che gli capita.



Ancelotti, che sulla panchina del Milan subì la clamorosa rimonta del La Coruña (oltre che quella in finale col Liverpool), capisce il rischio e probabilmente si fa sentire parecchio negli spogliatoi perché nella ripresa il Bayern è tutta un'altra squadra: in realtà il primo pericolo lo crea Giroud, poi però al 10' Ribery trova Lewandowski nello spazio e Koscielny spinge a terra il polacco facendosi espellere e provocando il rigore poi trasformato dallo stesso Lewandowski. Finisce praticamente qui, perché 10 contro 11 e con 4 gol da segnare per trovare almeno i supplementari, l'Arsenal si sgonfia. Vedere per credere: il 2-1 di Robben è figlio di un rinvio sbagliato di Ospina e di un mancato intervento di Sanchez al limite. Poi i Gunners spariscono dal campo e rimediano una figuraccia: Lewandowski colpisce il palo sfiorando la doppietta personale, Douglas Costa segna il tris in contropide permettendosi il lusso di fare tutto da solo, Vidal si sblocca anche in Champions sfruttando un clamoroso pallone perso da Mustafi, poi è sempre lui a firmare il quinto. Così il cerchio si chiude: altro 5-1, una doppia manita per fare ciao ciao all'Arsenal.