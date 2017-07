Champions, andata secondo turno: Ludogorets ko con lo Zalgiris

E' passato poco più di un mese dalla finale di Cardiff - era il 3 giugno - e ne mancano circa undici alla finale di Kiev, ma la Champions League è già ripartita. Dopo i verdetti del primo turno, 32 squadre (Linfield-Celtic si gioca venerdì) si sono sfidate in 16 match validi per il secondo turno di qualificazione dell'edizione 2017/18, esclusiva di Premium Sport.



Ecco i risultati delle gare di andata:

Qarabac (Azerbaigian)-Samtredia (Georgia) 5-0

Hibernians (Malta) -Salisburgo (Austria) 0-3

Rijeka (Croazia)-Tns (Galles) 2-0

Partizan (Serbia)-Buducnost (Montenegro) 2-0

Spartaks (Lettonia) -FC Astana (Kazakistan) 0-1

APOEL (Cipro) -Dudelange (Lussemburgo) 1-0

H. Beer Sheva (Israele)- Honved (Ungheria) 2-1

Malmo FF (Svezia)- Vardar (Macedonia) 1-1

S. Tiraspol (Moldavia)- Kukesi (Albania) 1-0

Zrinjski (Bosnia)- Maribor (Slovenia) 1-2

BATE (Bielorussia)-Alashkert (Armenia) 1-1

Mariehamn (Finlandia)- Legia (Polonia) 0-3

Zalgiris (Lituania)- Ludogorets (Bulgaria) 2-1

Zilina (Slovacchia)- Copenhagen (Danimarca) 1-3

Dundalk (Irlanda)- Rosenborg (Norvegia) 1-1

Hafnarfjordur (Islanda)-Vikingur (Far Oer) 1-1



Per quanto riguarda l'unica squadra italiana impegnata nei playoff - il Napoli - si va al 4 agosto: a Nyon ci sarà il sorteggio che determinerà la squadra europea avversaria degli azzurri, ovviamente in diretta su Premium.