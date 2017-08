Champions, andata playoff: Hoffenheim-Liverpool 1-2

Non è stato un Liverpool meraviglioso, ma siamo ad agosto e vincere sul campo dell'Hoffenheim era tutt'altro che scontato: nella partita più attesa dell'andata dei playoff Champions, tra una delle grandi rivelazioni della passata stagione e la squadra col maggior numero di trofei in bacheca, finisce 2-1 per i Reds, che ringraziano l'enfant terrible Arnold (splendida punizione) e un autogol di Nordtveit (su cross di Milner), oltre che il rigore sbagliato da Kramaric sullo 0-0 (parata di Mignolet) e la mira sbagliata di Hubner, colpevole nel finale di aver sbagliato il possibile gol del pari dopo che Uth aveva riaperto i giochi. Ma il 2-2 avrebbe comunque lasciato i favori del pronostico agli inglesi in vista del ritorno: hanno più qualitò e tutto sommato Salah e Firmino hanno avuto le chance per rendere più pesante il passivo ai tedeschi.



Nelle altre gare non mancano le sorprese, invece, in generale o per quanto visto in campo: gli azeri del Qarabag battono 1-0 il Copenaghen in una partita tra cenerentole (ma i danesi sulla carta erano e sono ancora favoriti) grazie a una rete di Madatov nel primo tempo, delude lo Sporting Lisbona che non va oltre lo 0-0 in casa contro la Steaua Bucarest che prima di restare in dieci sfiora più volte il gol partita, deluderebbe anche la Cska Mosca sul campo dello Young Boys ma una clamorosa autorete di Kasim al 91' condanna gli svizzeri che avrebbero meritato la vittoria, negata solo dalle prodezze di Akinfeev. Infine, vittoria preziosissima dell'Apoel Nicosia sullo Slavia Praga: sblocca subito De Camargo, il 2-0 lo da l'unico cipriota della squadra, Aloneftis, con un pallonetto da brividi.